2 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

2 сентября в России отмечают День патрульно-постовой службы МВД и День российской гвардии. В мире на эту дату выпадает Всемирный день кокоса, а православные верующие чтут память пророка Самуила. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 2 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День патрульно-постовой службы (ППС) МВД РФ

Сотрудники ППС обеспечивают безопасность на улицах городов и в общественных местах. Профессиональный праздник учредили в 2002 году, приурочив его к дате обнародования «Инструкции постовому милиционеру», которая вышла 2 сентября 1923 года.

Однако история патрульно-постовой службы в России началась еще при царе Алексее Михайловиче. Он издал «Наказ о градском благочинии», в котором были прописаны обязанности стражей порядка, охраняющих покой на улицах.

День российской гвардии

Гвардия — это элитные войска, которые были сформированы в России при Петре I. Дата праздника была выбрана на основании «Хроники Российской Императорской армии» Николая I, в которой зафиксировано официальное именование первых гвардейских полков — Семеновского и Преображенского — с 2 сентября 1700 года.

В ходе революционных событий гвардию упразднили, однако в 1941-м возродили вновь. Некоторые соединения Российской армии до сих пор носят звание гвардейских.

Праздники в мире

Всемирный день кокоса

Праздник появился трудами Азиатско-тихоокеанского сообщества кокосовых орехов, которое хотело привлечь внимание к полезным качествам кокоса. Помимо полезных жиров, витаминов группы В и С, плоды кокосовой пальмы содержат пищевые волокна и жизненно важные микроэлементы — железо, медь, селен.

Кокос широко применяют в кулинарии и косметологии. Например, кокосовое масло увлажняет волосы и кожу, а также обладает антисептическим и бактерицидным действием. При умеренном потреблении масла можно улучшить работу органов ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, нормализовать обмен веществ и даже замедлить старение.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 сентября

День свободного ветра в крыльях;

День прокола ушей;

День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ.

Какой церковный праздник 2 сентября

День памяти пророка Самуила, судии Израильского

Согласно преданию, пророк Самуил был 15-м и последним судьей Израильским. Он родился более чем за 1000 лет до Рождества Христова и еще до появления на свет был посвящен Богу. В три года Самуила отдали на попечение первосвященнику и судье Илии, в 12 мальчику явилось откровение о том, что Бог покарает весь дом его наставника за то, что Илия не воспитывает своих нечестивых детей.

Пророчество сбылось, и, когда Илия ушел из жизни, Самуил стал судьей народа Израильского. Он честно и бескорыстно служил Богу и много сделал, чтобы вернуть израильтянам утраченные земли и святыни. После себя Самуил хотел оставить сыновей Иоиля и Авию, однако они не унаследовали добродетелей отца. Тогда старейшины потребовали от пророка поставить над народом царя. Выбор Самуила пал на святого Давида — в будущем именно из его рода произошел Христос.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 сентября

День памяти мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников;

День памяти священномучеников Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина;

День памяти священномученика Николая Бирюкова;

Обретение мощей священномученика Гермогена (Долганева), епископа Тобольского.

Приметы на 2 сентября

На Руси пророка Самуила почитали как покровителя сильного пола, поэтому день 2 сентября считался мужским праздником.

Хорошей приметой считалось подавать с утра главе семейства новую рубаху и накрывать богатый стол, чтобы хозяин дома был сытым, довольным и с радостью принимался за дела;

Не стоит в этот день посещать парикмахера: стричься 2 сентября — значит навлечь на себя финансовые проблемы;

Если к 2 сентября появилось много рябины на деревьях, то осень будет дождливая.

Кто родился 2 сентября

Народный артист СССР Евгений Леонов снялся в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Кин-дза-дза!» и многих других картинах, ставших классикой советского кинематографа. Он также «подарил» свой голос героям культовых мультфильмов — «Приключения Васи Куролесова», «Золотое кольцо», «Винни-Пух». Помимо этого, Леонов много играл в театре, участвовал в радиоспектаклях и телепередачах.

Канадский актер Киану Ривз получил мировое признание после съемок в фильме «Матрица» и его продолжениях. Также он сыграл роли в кинокартинах «Джон Уик», «Адвокат дьявола», «Константин: повелитель тьмы» и многих других.

Кто еще родился 2 сентября