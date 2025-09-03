Женщина выиграла в лотерею 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

Жительница штата Индиана, США, выиграла в лотерею 9,9 миллиона долларов (795 миллионов рублей) и решила поделиться деньгами с бывшими коллегами. Об этом пишет People.

Победительница рассказала, что стала регулярно покупать лотерейные билеты, когда работала на заводе. Тогда она познакомилась с еще четырьмя работниками. Они играли вместе с ней и продолжили это делать даже после того, как ее уволили.

16 августа женщина купила очередной лотерейный билет. Он оказался счастливым. После 11 лет неудач ей наконец удалось получить многомиллионный выигрыш.

Бывшие коллеги уже определились, что будут делать с призом. Кто-то хочет купить автомобиль, кто-то — дом, а кто-то — положить деньги на накопительный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею миллион долларов. Это второй его крупный выигрыш: четыре года назад он разбогател на два миллиона долларов.