Какие обидные фамилии были у казаков

Казачьи фамилии — это не просто сухая запись в метрике. Это настоящая летопись вольного народа, его суеверий, быта и крутого нрава. Они формировались веками и вобрали в себя всё: от внешних особенностей и курьёзных случаев до откровенно неприличных прозвищ, которые государству пришлось официально менять.

© Минкультуры России

Портретные

Огромный пласт фамилий родился из метких прозвищ, данных за внешность. И казаки не стеснялись в выражениях. Тучность предка навсегда закреплялась в фамилиях Жировов, Пузанов или Пухлой. Худоба — в Сухой или Щепин.

Но настоящая фантазия разыгрывалась, когда дело касалось особенностей. Горбатой, Хромушин, Косой, Слепой, Кривой, Лысой — эти фамилии без обиняков рассказывали, что выделяло основателя рода. А некоторые и вовсе были похожи на медицинский справочник: Долгоногов, Долгошеев, Вислоухов, Кривоперстов или Гнилопуз.

На фоне этих фамилий Растяпа смотрится почти комплиментом, а вот Грешная Душа и Полубес заставляют задуматься о греховной жизни пращура.

Событийные

Особую группу в родословной картине казачества составляют фамилии, первооснова которых заявляет о значимых событиях в жизни первых носителей кличек, которые были характерны для повседневной казачьей действительности прошлого.

Фамилии Дерикозов, Быкадёров, Долгодумов, Кривопляс, Нестреляев, Костоломов, Криволаев, Разноглядов, Крикунов, Ревунов повествуют о типичных действиях основателя рода.

Читая «Крестоприводную книгу 1718 года», иными словами, первую полную перепись донских казаков, можно обнаружить такие говорящие фамилии как: Тюрморезов — родоначальник семейства в своё время сумел убежать из каземата, Купленов — казак был выкуплен из азовского плена, Драницын — человека, драл медведь, Недуванов — пращур не участвовал в дележе (дуване) военных трофеев, а у Безсудные отличались особой законопослушностью.

Отдельно необходимо упомянуть о необычных фамилиях Растеряй, Подкопай, Роздобудов, Цепляй, Раздайбеда, которые красноречиво рассказывают о поступках предков.

Природные

Занятые изучением истории казачества учёные выявили, что 9% всех фамилий возникли от названий флоры и фауны, характерной для места их проживания. В этой группе тоже встречаются обидные фамилии, потому как некоторые животные вызывают неприятные, а порой и оскорбительные ассоциации. Бугаев, Дятлов, Бакланов, Лось, Козёл – не самые изысканные фамилии.

Охранительные

Нередко среди казаков можно встретить носителей фамилии Дурында, образованной от слова со значением «болван, дурак».

Согласно суеверной традиции эта фамилия имела охранительный смысл и давалась человеку, чтобы уберечь его от злых сил и дурного глаза. Нарекая род такой фамилией, праотцы желали, чтобы потомки были смышлёными и проворными воинами, к которым не будет приставать обманутая их неблагозвучной фамилией нечисть.

Непристойные

Кроме обидных у казаков существовали ещё и непристойные фамилии, произошедшие от нелитературных выражений. Но благо, что в 1825 году в российской армии был принят к сведению указ «о замене непристойных фамилий у нижних чинов», которым вполне могли воспользоваться и офицеры.

В документах, хранящихся в Российском государственном Военно-историческом архиве, имеются сведения о более 10 тысячах донских казаках, отправленных в отставку в период с 1775-1786 годы. Так вот среди такого числа фамилий регулярно встречаются Бздилины, Пердуновы, Бздунковы, Дристуновы, Жопины, Распердяевы, Дристунцовы, Жопкины, а также Мохножопов и Худосраков.

В этой связи становится понятна забота государства о солдатах, вынужденных жить с такими режущими слух и оскорбительными фамилиями.