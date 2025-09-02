Почему священная гора Арарат на самом деле – не гора

Вид на величественный заснеженный Арарат — неотъемлемая часть герба Армении и панорамы Еревана. Но вот парадокс: сама гора уже больше века находится на территории Турции. Это не просто спорный клочок земли — это древний вулкан, окутанный библейскими легендами и геополитическими драмами.

Как Арарат стал турецким

Сегодня Арарат расположен в Восточной Анатолии (Турция), вблизи границ с Арменией и Ираном. Но так было не всегда. В 1828 году, после русско-персидской войны, Армянское нагорье отошло к Российской империи. Уже в 1829 году первая экспедиция во главе с профессором Иоганном Парротом поднялась на вершину.

Почти сто лет Арарат и Армения были частью одной империи. Всё изменилось после Первой мировой войны. Распалась Османская империя, на её обломках возникла Турецкая республика во главе с Ататюрком. В ходе жестких территориальных конфликтов 1920-1921 годов туркам удалось отвоевать земли вплоть до Каспийского моря.

Советская Россия, не готовая к новой войне, пошла на переговоры. По результатам Московского и Карсского договоров 1921 года граница была проведена по реке Аракс. Легендарная гора осталась на турецкой территории. В 1930 году Турция окончательно закрепила свой контроль, выменяв у Ирана склон Малого Арарата.

Древний вулкан

В действительности Арарат представляет собой не гору, а два спящих вулкана, слившихся в одно основание. Последний раз этот вулкан извергался летом 1840 года, хотя стихия может разгуляться в любой момент и разрушить близлежащие населенные пункты. Ученые объясняют вулканическую активность в этом районе контактом тектонических плит. Эгейская плита движется на восток, а евразийская – на запад. Они трутся друг о друга, что приводит к образованию трещин, по которым движется магма. Вероятнее всего, извержения Арарата происходили с третьего тысячелетия до нашей эры, когда и образовался горный массив. К такому выводу археологи пришли после изучения уцелевших артефактов и человеческих останков – все они относились к раннему бронзовому веку.

В Библии это место упоминается как «Горы Араратские». Христиане верят, что именно здесь достиг суши Ноев Ковчег. Считается, что после стихийного бедствия Ной у подножия построил алтарь и посадил первый виноградник на Земле. Есть и другое упоминание об этом событии, датированное более ранним временем. Так, в месопотамских мифах тоже рассказывается об Армянском нагорье и Всемирном потопе. Начиная с V века нашей эры отважные путешественники и любители древностей ищут возле Арарата следы ковчега, но пока не слишком преуспели в этом деле.

Научные лаборатории изучали предполагаемые остатки ковчега, однако не смогли прийти к общему мнению относительно их датировки. Поиски Ноева ковчега продолжаются по сей день.

Еще одна легенда, связанная с горой-вулканом, рассказывает о неприкосновенности вершины Арарата. По преданию, в XIII столетии Святой Яков трижды пытался совершить восхождение, но постоянно оказывался у подножия горы, будучи не в силах преодолеть ее сопротивление «незваному гостю». Тогда к нему пришел Бог и сказал, что ковчега касаться нельзя, но за упорство одарил деревянным кусочком судна.