Что делали русские с постелью умершего человека

Для человека Древней Руси, жизнь которого была пронизана православными канонами, понятие «благости» распространялось не только на земное существование, но и на момент ухода в мир иной. Умереть «правильно», подготовленно, считалось едва ли не важнее, чем прожить жизнь без греха. Эта идея формировала уникальные и порой суровые погребальные традиции, многие отголоски которых мы можем наблюдать и сегодня.

Праведная кончина и «заложные» покойники

Ценность «правильной» смерти была столь высока, что тех, кто уходил из жизни естественной смертью, почитали как «чистых усопших». Их провожали с почестями и обязательным церковным обрядом. Однако судьба тех, кто свел счеты с жизнью самостоятельно (самоубийц), была трагичной. Их считали «нечистыми», «заложными» покойниками. Тело не удостаивалось христианского погребения: его могли тайно закопать в глухом лесу, подальше от людских глаз, или просто забросать камнями и хворостом, чтобы оградить живых от возможной порчи.

Страх смерти

Этот контраст порождал глубокий, почти панический страх перед внезапной, неподготовленной кончиной. Люди становились крайне суеверными, внимательно примечая любые знаки и приметы, которые могли сулить скорый уход. Но наибольший ужас вызывали не призрачные предзнаменования, а сами покойники. Существовало поверье, что душа усопшего может вернуться в свой дом, если ритуал проводов был проведен с малейшими нарушениями.

Чтобы этого не допустить, обряд обрастал множеством защитных традиций. Усопшему связывали ноги и руки, а на веки клали медные монеты — чтобы не смог «пройти» и не «открыл» глаза для того, чтобы забрать с собой живых. Особое внимание уделяли личным вещам и, что важно, постели, на которой скончался человек.

Что делали с постелью умершего

По мнению автора книги “Похоронные традиции и обряды” Андрея Кошкарова, православные христиане считали, что вещи, которыми пользовался умерший человек, сохраняют его энергетику на протяжении 40 дней. Поэтому люди боялись притрагиваться к ним и тем более пользоваться. Как правило, изношенное постельное белье и одежду покойника сжигали, а относительно новые вещи относили в сарай и оставляли на 40 дней для “очищения” или раздавали нуждающимся. В постели, где лежало тело усопшего, не спали на протяжении 40 дней. Считалось, что его душа может прийти во сне и навлечь беду.

Что принято делать с вещами покойника в наше время

Многие считают, что вещи и постельное белье усопшего накапливают негативную энергетику от страданий его близких. Поэтому принято избавляться от них вещей сразу после похорон. Мнение о том, что негативная энергия покидает вещи спустя 40 дней после ухода из жизни человека, сохранилось до наших дней. Дорогостоящие предметы, принадлежавшие покойнику, оставляют. Но перед их использованием проводят ритуал “очищения”.

Кровать усопшего принято выбрасывать. Однако, по мнению священников, в этом нет необходимости. Достаточно просто помолиться или пригласить священнослужителя, чтобы он провел обряд освящения. Разве что умерший человек страдал от какого-либо серьезного заболевания, которое может передаваться через физический контакт.