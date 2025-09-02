Вскрытие могилы Павла I: что ужаснуло советских ученых

После Октябрьской революции 1917 года новая власть взяла курс на тотальный разрыв с прошлым. Борьба с неграмотностью, национализация и атеистическая пропаганда были лишь частью грандиозного плана по строительству нового мира. Для самых радикальных революционеров этого было мало: чтобы похоронить «царизм» окончательно, нужно было буквально потревожить его прах. Так родилась идея эксгумации останков Романовых в Петропавловском соборе.

Императорский некрополь

Веками усыпальницей русских государей — от Ивана Калиты до первых Романовых — служил Архангельский собор Московского Кремля. С основанием Северной столицы эту роль взял на себя Петропавловский собор. Начиная с Петра Великого, здесь нашли последний приют почти все российские императоры и императрицы. Эта концентрация символов старой власти стала мощным магнитом для новой, антимонархически настроенной власти.

Соблазн был велик: еще Временное правительство начало «конфискацию ценностей», сняв с надгробий все золотые и серебряные украшения, иконы и венки. Но большевиков манило не только золото. Их целью было идеологическое надругательство над самими основами монархии.

Нетленный Петр, бедный Павел, исчезнувший Александр

Существует множество историй от якобы очевидцев вскрытия могил в Петропавловском соборе. Так ленинградский профессор Красуский утверждает, что его тетка общалась с прямым участником тех событий и узнала от него много любопытных подробностей. Дескать тело Петра Великого было практически не тронуто разложением, а усопший один в один походил на того грозного царя-плотника, взирающего с портретов. На груди Петра располагался большой золотой , который был немедленно изъят комиссией.

Похожие свидетельства мы встречаем и в личной переписке харьковского профессора Ангелейко. Он описывает разговор со своим товарищем по фамилии Шмит, отец которого участвовал в эксгумации останков Романовых. Шмит-старший также отмечал нетленность тела Петра Первого, а также тот факт, что могила Александра Первого оказалась пустой.

В 1933 году в Париже вышла сенсационная статья русского эмигранта Бориса Николаевского, в которой он рассказывал о надругательствах большевиков над могилами императоров. Эти сведения он получил от своего товарища по несчастью, осевшего в Варшаве, который стал обладателем письма одного из членов ГПУ, принимавшего участие в эксгумации. Комиссия одну за другой вскрывала гробницы трех последних императоров, Николая и двух Александров, снимая с их останков все ордена и драгоценности. Однако в гробнице Александра Первого никакого не было обнаружено. Это объявлялось неоспоримым подтверждением легенды о том, что сибирский старец Федор Кузьмич был никем иным, как императором, инсценировавшим свою смерть.

Недоумение сменилось ужасом при вскрытии следующей могилы. Страшные подробности смерти венценосного романтика Павла известны многим: император был забит толпой заговорщиков и удушен шарфом одного из них в спальне неприступного (как ему казалось) Михайловского замка. Перед похоронами обезображенное лицо покойного было покрыто восковой маской, которая под воздействием температуры расплавилась. Теперь на комиссию смотрел расколотый череп несчастного императора, на котором застыла гримаса смертельного ужаса.

Протоколы, которых нет

И все же вскрывали или нет большевики могилы российских императоров? Нетрудно заметить, что у всех приведенных выше свидетельств есть один существенный недостаток: информация получена даже не из вторых, а из третьих уст. Согласитесь, сведения из серии «сын маминой подруги рассказывал» не могут считаться достоверными. Ни одна из историй не была рассказана прямым участником событий в Петропавловском соборе.

Более того, советская власть всегда скрупулезно документировала свои действия. Многим известны протоколы вскрытия мощей с подробным описанием найденных в раках предметов (порой весьма неожиданных). Большевики просто не могли оставить без подробного освещения столь важное событие. Ведь отношение к Романовым в начале XX века среди большей части населения страны было далеко не самым теплым. Поэтому публичная эксгумация имела бы важное идеологическое значение. Высказывался по поводу отсутствия протоколов и советский историк и Н. Эйдельман, много лет безуспешно искавший эти документы в архивах.

Окончательную точку в вопросе о вскрытии могил поставили в 2015 году российские ученые и криминалисты. В рамках расследования о подлинности останков последнего императора, Николая Второго, было принято решение об эксгумации останков его отца для взятия образца . При вскрытии гробницы были обнаружены повреждения крышки надгробия, что говорит о том, что ее все-таки пытались сдвинуть. Тем не менее, внутренний кирпичный свод не был поврежден, как и запертый медный ковчег с останками царя. Иными словами, даже если и были неудавшиеся попытки вандализма, слухи о массовом вскрытии императорских могил большевиками — не более, чем городские легенды, помноженные на антисоветскую пропаганду.