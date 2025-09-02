Толковый словарь Даля: сколько в нем выдуманных слов

Владимир Иванович Даль посвятил 53 года своей жизни созданию уникального труда – “Толкового словаря живого великорусского языка”. Этот словарь, включающий около 200 тысяч слов, стал настоящей энциклопедией русского языка XIX века. Причем, он вобрал в себя не только общеупотребительные слова, но и диалектные, профессиональные и жаргонные лексемы. Однако, несмотря на огромный вклад Даля в развитие русской лексикографии, его работа вызвала немало споров и критики, особенно в отношении достоверности некоторых слов.

Выдуманные слова

Согласно исследованиям, среди 200 тысяч слов, вошедших в словарь, около 14 тысяч считаются выдуманными. Эти слова, по мнению критиков и современных лингвистов, не имели реального употребления в живой речи. Однако важно понимать, что сам Владимир Даль не считал их вымышленными. Он утверждал, что все слова, включенные в словарь, были зафиксированы им в различных источниках – от диалектов и профессиональных жаргонов до устаревших и редких слов. Тем не менее часть лексем действительно была придумана самим автором, но с определенной целью.

Цели языкового творчества

Дело в том, что Даль был ярым сторонником сохранения чистоты русского языка и его освобождения от чрезмерного влияния иностранных заимствований. В отличие от своих предшественников, составивших “Словарь Академии Российской”, он не только включал в свой труд заимствованные слова, но и предлагал к ним русские аналоги, которые могли бы заменить иностранные термины. Именно в этой области и проявилось языкотворчество Даля.

Языковед создавал новые слова, чтобы продемонстрировать богатство словообразовательных возможностей русского языка и предложить обществу альтернативу иностранным заимствованиям. Например, вместо слова “конкурс” он предложил аналог “спорованье”, “анатомию” заменил на “телословие”, “диафрагму” – на “вздошье”, “акустику” – на «звукословие», а “адрес” – на “насыл”. Подобные замены, с одной стороны, показывали его стремление к очищению языка, а с другой – языковую изобретательность. Однако подавляющее большинство из этих слов так и не прижилось в обиходе.

Критика и защита

Первую критику словарь Даля получил еще при жизни автора. Этнографическое отделение Русского географического общества, рецензируя труд, указало на наличие в нем слов, которые не существовали в реальной речи. Критики рекомендовали Далю указывать источники происхождения необычных лексем, чтобы подтвердить их подлинность.

В ответ Даль написал статью “Ответ на приговор”, где категорически отрицал наличие вымышленных слов в своем словаре. Он утверждал, что все слова, которые могли показаться незнакомыми, присутствуют исключительно в толкованиях и не выносятся в качестве самостоятельных терминов. Единственным словом, которое Даль признал своим изобретением, было “ловкосилие” – его он придумал для обозначения гимнастики.

Несмотря на критику, “Толковый словарь живого великорусского языка” стал не только выдающимся научным трудом, но и культурным наследием России. Даль собрал богатейший материал, который позволяет современным исследователям изучать особенности русского языка XIX века, его диалекты, профессиональную лексику и устаревшие слова. Даже те лексемы, которые были придуманы автором, свидетельствуют о его глубоком понимании структуры языка и его словообразовательного потенциала.