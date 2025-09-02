Продажа Аляски: почему сделкой остались недовольны и продавец, и покупатель

18 октября 1867 года в гавани города Ситка (тогда еще называвшегося Новоархангельск) причалил фрегат “Осипи”. На его борту находились официальные представители Российской Империи и США, прибывшие сюда, чтобы подписать соглашение о продаже Аляски. В полдень сделка была официально завершена, и огромная территория Русской Америки площадью 1,5 миллиона квадратных километров перешла во владение Соединенных Штатов за 7,2 миллиона долларов. Правда, многие тогда — и со стороны России, и со стороны США — остались недовольны соглашением.

© Э. Лойце "Подписание договора о продаже Аляски"

Предпосылки продажи

На самом деле, идея о продаже Аляски впервые была озвучена генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским еще в 1853 году. В своей записке императору Николаю I он изложил стратегические соображения, касающиеся укрепления позиций России на Дальнем Востоке и установления более тесных отношений с США. Муравьев-Амурский считал, что огромная территория Аляски слишком изолирована и слабо заселена, чтобы быть эффективно защищенной или освоенной.

Ведь за 125 лет с момента ее официального открытия русскими исследователями, Аляска так и осталась практически необжитой. Население региона на момент продажи составляло всего 812 человек, большинство из которых были служащими Российско-американской компании (РАК). Территория Аляски считалась дотационной и убыточной. Российская Империя вкладывала в нее больше средств, чем получала доходов. Освоение же Аляски ограничивалось прибрежными районами. Проникновение вглубь континента было запрещено из-за угрозы столкновений с местными индейскими племенами. Русские колонисты не стремились переселяться в этот суровый регион, который называли “ледяной пустыней”.

Политические и стратегические мотивы

Впрочем, продажа Аляски была обусловлена не только экономическими, но и политическими причинами. После поражения России в Крымской войне (1853–1856) Александр II осознал, что удерживать отдаленные территории будет крайне сложно. Особенно учитывая возрастающую активность Великобритании, которая могла попытаться захватить Аляску.

Английские торговцы уже проникали на территорию полуострова, продавали оружие индейцам и подстрекали их к мятежам. Более того, в 1847 году англичане основали факторию на удаленной части Аляски, что вызвало опасения у российских властей.

Великий князь Константин Николаевич, брат императора Александра II, был одним из главных инициаторов сделки. Он считал Русскую Америку “лишней территорией” и опасался, что в случае обнаружения там золота это привлечет внимание Великобритании. По его мнению, продажа Аляски позволила бы не только избежать территориальных потерь, но и укрепить дружеские отношения с США.

Ход сделки

Переговоры о продаже Аляски начались в 1866 году. Представитель США, государственный секретарь Уильям Сьюард, был сторонником расширения территории и видел в приобретении Аляски стратегическую выгоду. В итоге было достигнуто соглашение о продаже территории за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Эта сумма в то время считалась значительной, хотя позже многие американцы назвали сделку “глупостью Сьюарда”, считая Аляску бесполезной. 18 октября 1867 года в Ситке состоялась официальная передача территории. Российский флаг был спущен, а на его место поднят флаг США. Этот день стал началом новой эпохи для Аляски.

А вот в России многие придерживались противоположного мнения, считая, что Александр II явно продешевил. Впрочем, то, что это действительно так, выяснилось гораздо позже, когда на Аляске было найдено золото и другие полезные ископаемые. Но геополитическая ситуация в тот момент была такова, что 7,2 миллиона долларов были куда больше, чем “ничего”. А последнее — это единственное, что почти наверняка досталось бы России, если бы Великобритания позарилась на Аляску.

К слову, если воспользоваться калькулятором инфляции доллара США (с расчетом через стоимость золота), то получится, что Аляска стоила чуть больше 629 миллионов современных долларов. По текущему курсу это 50,5 миллиардов рублей, что на самом деле не так и много — всего около 1% официального бюджета Москвы на 2025 год.