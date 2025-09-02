Почему под Китаем планировали битву советские и американские войска

История России и Китая в ХХ веке по-прежнему содержит массу белых пятен, мифов и фейков. Строительство КВЖД, захват Порт-Артура и Ляодунского полуострова у нас по-прежнему представляют, как великое благо для России и Китая. Хотя оба деяния сами по себе – безумные авантюры, и они имели смысл только в случае захвата Россией всей Маньчжурии и превращения её в Желтороссию, такие планы тоже имели место.

© ТАСС

Так, например, Порт-Артур был ловушкой для любого флота, что японского, что китайского. И те же японцы, захватив его, использовали исключительно как тыловую базу. И сейчас главная база Северного флота КНР находится в Циндао, а Люйшунь (Порт-Артур) – лишь его вспомогательное подразделение.

А в 1931 году Порт-Артур стал главной базой японцев при захвате Маньчжурии. В 1932 году Порт-Артур формально вошёл в состав созданного японцами государства Маньчжоу-Го.

При захвате японцами Маньчжурии СССР держал нейтралитет. Одна из причин этого – слабость советских сил на Дальнем Востоке, а вторая – то, что Северным Китаем правила клика «милитариста» Джан Цзолиня, враждебная как СССР, так и центральному правительству Чан Кайши. По этой же причине держал нейтралитет и Чан Кайши.

В Маньчжурии возникло партизанское движение, негласно поддерживаемое СССР. Культ Мао Цзедуна начал создаваться именно Коминтерном (читай – Сталиным) ещё в 1935 году. Так, Мао на VII конгрессе Коминтерна летом 1935 года был назван одним из знаменосцев мирового коммунистического движения – наряду с Генеральным секретарём Исполкома Коминтерна Георгием Димитровым.

Помимо похвал, Коминтерн существенно помогал Мао Цзэдуну деньгами. Так, только в 1937 году Коминтерн передал китайским коммунистам 2 млн. американских долларов (огромная по тем временам сумма). Финансовая помощь Мао продолжалась даже после начала Великой Отечественной войны. Так, решением Политбюро от 3 июля 1941 года китайским коммунистам был выделен 1 млн. долларов.

7 июля 1937 года японцы начали наступление на регионы Китая, контролируемые Гоминьданом. В июле японцами были захвачены Пекин и Тяньцзинь, к концу 1937 года – Шанхай и Нанкин. Правительство Чан Кайши, переехало в Чунцин.

В связи с наступлением японцев коммунисты и гоминьдановцы были вынуждены заключить перемирие для совместной борьбы с захватчиками.

В конце 1938 года японский премьер принц Коноэ провозгласил «три принципа ликвидации инцидента», предложив китайским властям договориться о прекращении войны на условиях поддержки японской борьбы за гегемонию в Азии. Часть руководства Гоминьдана во главе с лидером левого крыла партии Ван Цзинвэем перешла на сторону Японии, сформировав в марте 1940 года марионеточное правительство в Нанкине.

В столь сложной ситуации СССР продолжал помогать Мао и одновременно предоставлял помощь Чан Кайши. Помощь Гоминьдану шла через провинцию Сары-Озек – Урумчи – Ланьчжоу, а также по воздуху.

В итоге с октября 1937 года по сентябрь 1939 года китайская сторона для борьбы с японцами получила из Советского Союза 985 самолётов, 82 танка, более 1300 орудий, свыше 14 тыс. пулемётов.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции руководители трёх великих держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании – согласились, что через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе CCCР вступит в войну против Японии на стороне союзников.

9 августа 1945 года Красная Армия, выполняя условия Ялтинских соглашений, начала наступление на японские войска в Маньчжурии. С запада от монгольского города Эрлянь стремительно наступали войска Забайкальского фронта, а на востоке – 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов.

Советское командование передало Мао большую часть захваченных японских трофеев – 3700 орудий, миномётов и гранатомётов, 600 танков, 860 самолётов, около 12 тысяч пулемётов, свыше 2 тысяч автомашин, 679 складов. А затем китайским коммунистам начали потихоньку передавать и советские миномёты, пушки, танки и т.д.

10 августа 1945 года прекратило существование марионеточное прояпонское правительство Китайской республики со столицей в Нанкине. Его 700-тысячная армия большей частью присоединилась к гоминьдановцам.

14 сентября американский президент Трумэн сделал заявление о предоставлении военной помощи гоминьдановскому правительству, в том числе в формировании и вооружении 39 дивизий.

30 сентября в Тангу (морской порт в районе Тяньцзиня, где ныне проходит саммит ШОС) началась высадка 1-й дивизии морской пехоты США численностью в 18 тысяч человек. Передовой отряд её в 1200 человек в тот же день вступил в Тяньцзинь. К 8 октября американские войска заняли три порта Северного Китая – Дагу, Тангу и Циньхуан-дао, возле которых было сосредоточено свыше 200 военных и транспортных судов. К концу 1945 года численность американских войск в Китае составила 113 000 человек.

Вскоре правительства СССР и США осознали, что пребывание их войск в Китае чревато началом Третьей мировой войны. В результате было достигнуто соглашение о взаимном выводе войск из Китая.

Советские войска остались в Китае в виде гарнизонов вдоль КВЖД, а 39-я армия в прежнем составе (7 дивизий, а также артиллерийские и авиационные части) – в Порт-Артуре. Все же остальные части Забайкальского фронта к 3 мая 1946 года были выведены из Маньчжурии.

Одновременно происходил вывод американских войск. Последние американские солдаты покинули территорию континентального Китая в 1949 году.

В апреле-мае 1946 года гоминьдановские войска в ходе боевых действий с коммунистами подошли вплотную к Гуаньдунскому полуострову и двинулись к советской ВМБ Порт-Артур.

Командование 39-й армии пригрозило нанести удар по гоминьдановцам, если те не прекратят наступление. Чанкайшистам пришлось отступить.

Командование 39-й армии оказало существенную помощь коммунистическим войскам, попавшим в окружение на Шаньдуньском полуострове (напротив Порт-Артура). На катерах, джонках, а также на транспорте типа «Либерти» (водоизмещением 14,5 тыс. тонн), принадлежавшем «купцу Це», из Порт-Артура через Ляотешаньский пролив были перевезены около 100 тысяч солдат Мао, а также десятки тысяч тонн оружия, боеприпасов и продовольствия.

В октябре 1948 года в ходе Ляошэньского сражения Народно-освободительной армией Китая (НОАК, так с 1947 года назывались войска Мао Цзэдуна) наголову разгромила гоминьдановцев.

1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика.

Без помощи СССР НОАК не сумела бы разгромить гоминьдановцев. Да и американцы без наличия советского «ограниченного контингента» в Китае никогда был не ушли из Поднебесной.

Роль Красной Армии и лично Сталина никогда не оспаривалась в Китае. Спору нет, в определённые периоды истории в Китае резко критиковали СССР, но в основном советских «ревизионистов» Хрущёва и компанию.

В канун 65-ой годовщины смерти Сталина, в марте 2018 года, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что по проценту исторически правильных решений советскому вождю нет равных в мировой истории.

Ещё в 2011 году, выступая на XVIII партийном съезде при своем вступлении в должность главы КПК, китайский лидер сказал:

«Пренебрегать историей Советского Союза и Советской коммунистической партии, пренебрегать Лениным и Сталиным, пренебрегать всем остальным равноценно историческому нигилизму».

Си Цзиньпин неоднократно говорил, что с точки зрения истории Сталин является не менее значимой фигурой, чем Ленин. А как государственный деятель, конечно, он даже выше Ленина.