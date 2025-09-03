Народные приметы на день Василисы-льняницы: остерегайтесь кареглазых

В православии отмечают день памяти святого апостола Фаддея, известного своим проповедническим служением и чудесами исцеления. В народном календаре день Фаддея или Василиса-льняница.

В этот день обычно убирают лен. Василисой день прозвали потому, что считалось, что она оберегает посевы. Узнать ее можно по голубым глазам, платку на голове, льняному сарафану и лаптям. Если такую встречали - считали, что лен созрел. Лен был очень полезной культурой. Из льна делали ткани, шили одежду, постельное белье, а из семян - лекарства, масла. Если засушить стебель льна и взять его в дорогу, никогда с пути не собьешься. Также собирали яблоки, считая, что если на Фаддея снять урожай, то в следующем году дерево снова подарит урожай.

В этот день нельзя было передавать деньги через порог - уйдут из дома. Запрещено было подметать пол к порогу, чтобы деньги из дома не вымести. А если вечером посчитать средства, в кошельке они надолго не задержатся. Нельзя было в этот день слушать чужие советы. Тратить средства на безделушки - уйдут совсем.

Не принимали гостей, так как они могут ненароком семейное счастье забрать. Плохой приметой было посмотреть в глаза кареглазым, считалось, что они могут сглазить.

Если весь день солнечно и тепло - еще четыре недели такая погода простоит.

Листья пожелтели на верхушке березы - осень наступит рано, снизу - холода придут поздно.

Рябины много - осень будет сырой.