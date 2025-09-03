80 лет назад завершился самый кровопролитный конфликт в истории человечества

3 сентября в России отмечают День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. 80 лет назад завершился самый масштабный и кровопролитный конфликт в истории человечества. Значительную часть жертв войны составили мирные люди: женщины, дети, пожилые, инвалиды. Представители стран «Оси» практиковали массовые убийства гражданского населения, ставили изуверские эксперименты, использовали оружие массового поражения. Советские войска внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии, а после их вступления в войну с Японией капитулировал официальный Токио. Однако сегодня звучат голоса, ставящие под сомнения достижения Красной армии. Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов в интервью RT рассказал о причинах, приведших к началу Второй мировой войны, её последствия и связанных с ней мифах.

© Берлинский парад Победы // Минобороны РФ

— 80 лет назад завершилась Вторая мировая война — самый масштабный и кровавый конфликт в истории человечества. Каковы были причины её начала?

— Уже после завершения Первой мировой войны и подписания Версальского мирного договора стало ясно, что кабальные условия, в которые державы —победительницы пытались поставить Германию, совершенно нереалистичны. Германия потеряла территории. Против неё ввели военные, экономические и правовые ограничения, лишившие её даже теоретической возможности стать снова мощной страной. Было очевидно, что немцы не смирятся с этим и что Европу ожидает всего лишь небольшая передышка перед новой глобальной войной.

Однако когда в Германии к власти пришли нацисты, маятник качнулся в обратном направлении — западные элиты не стали мешать Гитлеру создавать огромную армию и военно-промышленный комплекс в надежде на то, что он пойдёт на Восток — в сторону Советского Союза. Более того, западные державы саботировали предложения Москвы по созданию в Европе системы коллективной безопасности. Они не отказывали СССР открыто, но заводили переговоры по данному вопросу в тупик. Итог такой политики известен.

— Сегодня в публицистике встречаются многочисленные спекуляции относительно роли разных стран, включая СССР, в развязывании Второй мировой войны. Перед её началом Третий рейх подписал с различными государствами два масштабных международных акта — Мюнхенские соглашения и Советско-германский договор о ненападении. Почему были разработаны эти документы и как они повлияли на дальнейшие события?

— Ещё до заключения Мюнхенских соглашений, или, как принято говорить у нас, Мюнхенского сговора, Гитлер несколько раз нарушил условия Версальского мира, но это было проигнорировано — например, он демонстративно ввёл войска в Рейнскую демилитаризованную зону. Никаких антигерманских санкций со стороны Великобритании и Франции не последовало.

Когда же Гитлер стал претендовать на новые территории — в чехословацких Судетах — Лондон и Париж вместо того, чтобы надавить на Германию, потребовали от Праги попрощаться со своими землями. Война была не в интересах Великобритании и Франции, поэтому они решали свои проблемы за счёт другой страны. А Гитлер, убедившись в собственной безнаказанности, вскоре прибрал к рукам всю Чехословакию и понял, что может идти дальше. События Мюнхенского сговора показали, что международное право в Европе не работает, а органы, включая Лигу наций, недееспособны.Что же касается Советско-германского договора о ненападении, то СССР был вынужден подписать его ввиду полной бездеятельности западных стран в вопросе сдерживания нацизма. Летом 1939 года Москва предприняла последнюю попытку добиться создания системы коллективной безопасности в Европе. Великобритания и Франция отправили на переговоры в СССР делегации, которые мало того, что нарочито медленно добирались до Советского Союза, так ещё и не имели официальных полномочий для принятия каких-либо решений.

© Во время подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано

Сложилась критическая ситуация, в которой советскому руководству пришлось срочно принимать меры, чтобы обезопасить свои границы. Тем более Польша отказалась допускать советские войска на свою территорию для противодействий нацистам. А властям СССР по очевидным причинам не хотелось, чтобы германская армия, разгромив поляков, без каких либо договорённостей и ограничений оказалась под Киевом и Минском.

Таким образом, главными причинами начала Второй мировой войны стали, во-первых, нежелание западных держав идти на сотрудничество с СССР в вопросах коллективной безопасности, а во-вторых, их геополитические уступки Гитлеру и компромиссы с нацистами.

— По итогам кампаний 1939—1940 годов под контроль Гитлера перешла почти вся Европа. Почему вермахт смог в ходе «континентальных» боёв быстро справиться с вооружёнными силами таких крупных государств, как Польша, Великобритания, Франция? Как это повлияло на дальнейший ход войны?

— Германские войска успешно проводили тактику блицкрига — молниеносной войны. Они находили бреши в обороне противника, вводили туда крупные силы и изолировали его пути снабжения, чтобы тот не мог долго оказывать сопротивление. При этом западные страны изначально переоценили свои силы и излишне надеялись на взаимопомощь.

После того, как Германия напала на Польшу, Великобритания и Франция вступили в так называемую «Странную» или «Сидячую» войну — формально объявили войну Гитлеру, но боевые действия практически не вели. Происходили отдельные перестрелки, бомбардировки, но не широкомасштабные бои, которые могли бы отвлечь внимание немцев от Польши. Варшава быстро пала, и Польша выбыла из конфликта. Устранив одного противника, Германия спокойно набралась сил и занялась другими. В итоге нацисты не просто захватили почти всю Западную и Центральную Европу, но и подчинили себе её экономику.

— В 1990-е годы были популярны «околоисторические» сочинения, в которых утверждалось, что СССР якобы собирался напасть на Германию, а Гитлер лишь предвосхитил события. Насколько корректны подобные утверждения?

— Даже на Западе большинство профессиональных историков такую точку зрения не разделяют. Подобные обсуждения идут как раз в ненаучной публицистике. Они распространились в период развала СССР и не выдерживают никакой критики.

Планы обороны и наступления на потенциального противника есть у любого государства. Советская разведка докладывала о подготовке Германии к нападению на СССР, и в Москве понимали, что это рано или поздно произойдёт. По итогам штабных игр в приграничных округах принимались определённые меры для подготовки к отражению нацистской агрессии. Не существует никаких доказательств подготовки нападения СССР на другие страны. Но фальсификаторы пытаются выдать рутинную военную подготовку за некие агрессивные планы.

— Как можно охарактеризовать ход Великой Отечественной войны? И каким образом Красная армия смогла разгромить вермахт, который до вторжения в СССР не знал крупных поражений?

— Огромную роль сыграло то, что вермахт не смог уничтожить Красную армию в приграничных боях. Несмотря на то, что в летнюю кампанию 1941 года нацисты стремительно продвигались вглубь советской территории, РККА не бежала, а отступала с боями. Гитлер рассчитывал в кратчайшие сроки разгромить основные силы Красной армии и овладеть европейской частью СССР. Но учитывая, с одной стороны, мужественную борьбу советских воинов, а с другой, — грамотно организованную эвакуацию производств и мобилизацию, планы нацистов провалились. СССР перевёл экономику на военные рельсы, а Красная армия дала отпор врагу. Более миллиона советских граждан на оккупированных территориях сражались в рядах партизанского движения, сковывая огромные силы врага у него в тылу и нарушая коммуникации.

На ход Второй мировой войны очень сильно повлияла оборона Москвы. Ведь это не только столица, политический символ, но и важнейший транспортный узел страны. Её падение стало бы тяжелейшим моральным ударом, а также привело бы к катастрофическим последствиям для военной логистики.

© Батарея 76,2-мм зенитных пушек 3-К перед Театром Красной Армии в Москве

Очень сильно ограничила наступательные возможности вермахта и героическая оборона Ленинграда, парализовавшая огромную гитлеровскую группировку. А перелом в войне произошёл по итогам боёв за Сталинград и Кавказ, Курской битвы. Нацисты понесли огромные потери и утратили наступательный потенциал. В дальнейшем части РККА освободили западные регионы СССР и страны Восточной Европы. Точку во Второй мировой войне в Европе поставила Берлинская наступательная операция Красной армии. Нацизм был побеждён в его же логове.

— В последнее время западные историки, публицисты и политики часто утверждают, что вклад СССР в разгром нацизма не был решающим, приписывая эту роль США.

— Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а Второй фронт был полноценно открыт 6 июня 1944 года. Всё это время советские войска сражались с нацистами в Европе и смогли добиться перелома в войне. Исходя уже из этого, можно сделать однозначный вывод о том, чей вклад был решающим. На советско-германском фронте были сосредоточены до трёх четвертей наиболее боеспособных сил Третьего рейха и его сателлитов. Против СССР было брошено больше всего гитлеровских самолётов, танков, личного состава сухопутных войск. Нацистское руководство считало для себя основным фронтом именно Восточный. Если разобрать основные битвы, в которых были разгромлены нацистские войска, становится понятно, что именно на советско-германском фронте склонилась чаша весов в пользу победы добра над злом.

— Во время Великой Отечественной войны против нашей страны воевали объединённые силы большей части Европы — причём не в первый раз. До этого было наполеоновское нашествие и иностранная интервенция в годы Гражданской войны. Сегодня мы снова сталкиваемся с подобной ситуацией. С чем это это связано?

— Отмечу, что даже сегодня, как мы видим, есть страны, которые не согласны с антироссийской политикой. Но, действительно, когда Гитлер напал на Советский Союз, в составе его армии находились части сателлитов и добровольческие подразделения из многих стран, оккупированных нацистами. И они принимали участие в преступлениях против человечности. Нечто похожее происходило и при Наполеоне. Связано это с тем, что правящие круги Европы, которые устанавливают контроль над значительной частью её государств, зачастую не хотят решать вопросы с соседями мирным путём и пытаются добиться своих целей силой — или через прямую военную агрессию, или финансируя войну чужими руками.

— Последним крупным конфликтом Второй мировой стала война союзников против Японии. Как можно охарактеризовать её ход? Можно ли оправдать применение американцами ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки?

— СССР вступил в 1945 году в войну с Японией по нескольким причинам: из-за необходимости помочь дружественному Китаю, исполнения союзнических обязательств перед другими членами Антигитлеровской коалиции и возвращения территорий, ранее отторгнутых у России. Участие в войне Советского Союза было очень важно для США и Великобритании — по прогнозам их аналитиков, без вступления в боевые действия Красной армии бои могли затянуться надолго. В итоге военно-политическое руководство Японии приняло решение о капитуляции именно после вступления в войну Советского Союза. Благодаря мужеству и опыту военнослужащих РККА была разгромлена мощнейшая Квантунская армия Японии, находившаяся на территории Китая.

© Знамя Победы над Рейхстагом

Смертоносные удары ядерным оружием по мирным жителям были абсолютно неоправданными. Это было испытание атомной бомбы в боевых условиях и демонстрация силы со стороны США перед СССР и всем остальным миром. А вот на исход войны с Японией применение ядерного оружия принципиально не повлияло.

— В годы войны погибли десятки миллионов мирных людей. Почему потери среди гражданского населения были столь велики?

— Нацистское руководство осознанно разрешило немецким войскам не соблюдать законы войны — в том числе на территории Советского Союза. Это исходило из самой идеологии германского национал-социализма, согласно которой «не арийцы» не считались полноценными людьми. В случае победы гитлеровцы планировали оставить в живых лишь небольшую часть населения СССР в качестве прислуги для германских колонизаторов. Кстати, Япония примерно так же вела себя в Китае — достаточно вспомнить печально известную Нанкинскую резню, в ходе которой были зверски убиты сотни тысяч мирных людей. Гитлер и его союзники даже не собирались соблюдать международное право и законы войны. Они осознанно проводили на захваченных территориях политику геноцида.

— Как Вторая мировая изменила историю человечества?

— Тот мир, в котором мы живём, — границы, устои, нормы международного права, ООН, — всё это возникло по итогам Второй мировой войны. И очень важно всегда помнить о её уроках.

— По итогам Второй мировой войны нацистская идеология была запрещена во многих странах, включая Германию. На международном уровне она воспринималась как совершенно недопустимая и маргинальная. Однако после развала СССР в некоторых государствах произошёл всплеск ревизионизма. Гитлеровских пособников в той или иной форме героизируют в республиках Прибалтики, в Молдавии, на Украине. Почему это стало возможным?

— Безусловно, любые страны, находясь в поисках этнической идентичности или государственной идеологии, должны соблюдать решения Нюрнбергского трибунала. А у держав — победительниц во Второй мировой войне должно быть моральное обязательство напомнить об этом всем остальным странам. Но Великобритания, Франция и США в угоду политическим соображениям этим не занимаются и заявляют, что ревизионизм — это якобы «внутреннее дело» других государств. Героизация нацистских преступников в некоторых странах, в том числе на постсоветском пространстве, к сожалению, происходит. Попустительство в этом вопросе может иметь очень опасные последствия.