«Чертово кладбище»: загадка самой смертельной поляны в России

Где-то в глухих лесах Красноярского края, в бассейне таежной реки Ковы, скрывается место, которое вот уже более ста лет вселяет ужас в местных жителей и манит отчаянных исследователей. «Чертово кладбище» — гиблая поляна, где гибнет все живое. Его тайну не могут разгадать до сих пор.

Проклятое место

Первые описания аномалии появились в 1920-х годах. Охотники наткнулись на склоне сопки на круглую, голую поляну диаметром около 200-300 метров. Земля на ней была черной, будто обугленной, и усыпана костями животных и птиц.

Свидетели рассказывали жуткие подробности. Изначально в центре поляны зияла дыра, из которой валил серый дым и исходил нестерпимый жар. В нее проваливались и сгорали заживо животные. Со временем дыра затянулась, но поляна осталась «мертвой» — зимой она не покрывалась снегом, а летом на ней не росло ни травинки.Собаки, случайно забежавшие на это место, становились вялыми, отказывались от еды и вскоре умирали. У людей приближение к поляне вызывало панический ужас, ломоту во всем теле и сбои в работе компасов. Самый жуткий феномен описал пастух, потерявший на поляне двух коров. Вытащив их туши крюками, он обнаружил, что мясо стало ярко-красным, «как будто опаленным», хотя шкура осталась нетронутой.

В 1940 году тот же феномен подтвердили эксперименты сосланного в Кежму агронома Валентина Салягина, который, узнав от местных жителей о существовании «Чертова кладбища», решил его разыскать и проверить достоверность слухов. Положив на выжженную землю несколько зеленых сосновых веток и двух убитых рябчиков, Салягин через некоторое время обнаружил, что перья птиц не обгорели, но мясо непонятным образом покраснело, а сосновые ветки поблекли и осыпались. Наблюдались здесь и другие зловещие явления. Собаки, даже на мгновение забегавшие на поляну, заболевали, отказывались от еды и вскоре умирали. У людей же приближение к «Чертову кладбищу» вызывало приступы необъяснимой паники и ломоту во всем теле, а стрелка компаса начинала сильно колебаться. В своей статье для местной газеты Валентин Салягин писал также, что заметил в центре поляны еще не до конца заросший провал, из которого время от времени поднимался дымок. Не рискуя вступать на гиблое место, он пробовал измерить глубину отверстия с помощью длинной нити и грузила, но не нащупал дна. Местонахождение аномалии агроном зафиксировал на крайплане, а на дереве рядом с поляной по его совету выжгли предупреждающий знак в виде черта.

Запоздалые экспедиции

К сожалению, полноценное научное исследование «Чертова кладбища» в 1940-е годы провести не удалось. Первая запланированная Салягиным научная экспедиция почему-то сорвалась, а затем началась война, и стало не до исследований. А в 1950-х — 1960-х годах ковинские деревни были ликвидированы как бесперспективные, и местные жители разъехались кто куда, так что о «Чертовом кладбище» забыли на долгие годы. Интерес к аномалии возродился в 1980-х годах, тогда же вновь появились публикации в прессе с перечислением возможных научных объяснений. Однако найти очевидцев, способных указать точное местоположение поляны, не удавалось. Крайплан уже давно почившего к тому времени Валентина Салягина тоже не сохранился. В последующие десятилетия было предпринято несколько экспедиций, участники которых утверждали, что им удалось найти «Чертово кладбище». В частности, в 1990-е годы об обнаружении аномалии сообщал уфолог Александр Ремпель. По утверждению участников этих походов, при приближении к «Чертову кладбищу» они так же испытывали приступы паники, слабость и необъяснимую боль в теле, замечали нарушения работы часов и приборов. По их утверждениям, поляна приобрела овальную форму, немного поросла травой и густо покрылась мелким рыжим мхом.

Впрочем, точно неизвестно, действительно ли речь идет именно о том самом месте. Современный исследователь «Чертова кладбища» Сергей Ростовцев ставит данные Ремпеля под сомнение и утверждает, что в 2016 году ему удалось разыскать последнего живого очевидца аномалии, Татьяну Григорьевну Колпакову, которая в 1950-е годы жила в ближайшей к гиблому месту деревне Карамышево. Она описала поляну как «черную пластину», засыпанную колышущимся пеплом. Тушек мертвых животных она не помнит, поляна словно была покрыта зыбкой серой массой, поглощавшей все, что на нее попадало. Раньше считалось, что последнее свидетельство очевидца осталось в далеком 1952 году, им также был житель Карамышево И.Н. Брюханов, который описывал поляну золистого цвета в форме буквы «г», на которой рос редкий разноцветный мох. Место это располагалось в полутора часах ходьбы от деревни.

Возможные версии

Жизнеспособных версий о происхождении «Чертова кладбища» не так много. Уфологам нравится лелеять версию о скрытой под землей летающей тарелке и воздействии внеземных цивилизаций – но это предположение из разряда фантастики. Однозначно в месте «Чертова кладбища» присутствует магнитная аномалия, которой и объясняется плохое самочувствие людей, и отказ исследовательских приборов. Однако магнитное излучение не объясняет откуда появляется дым и жар, почему краснеет мясо скота и увядают растения. В начале 1940-х местный житель Михаил Панов предполагал, что от залежей каменного угля на поляне скапливается угарный газ, который может убивать животных и воспламеняться. Однако эту версию опровергает тот факт, что «Чертово кладбище» расположено на склоне сопки, где такого скопления газов быть не может. Самую убедительную версию в 1941 году выдвигал учитель географии кежемской школы Аркадий Куликов. Выслушав описания Валентина Салягина, он предположил, что причиной образования аномалии стал метеорит. Возможно, туда действительно попал осколок Тунгусского метеорита и при падении пробил жерло давно потухшего вулкана.