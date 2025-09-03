Как отбирают претендентов на звание «Слово года»

В список первых 40 претендентов на звание «Слово года» в 2025 году вошли «Лабубу», «Пикми», «Патриотизм», «БПЛА» и «Переговоры», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект проводится по четырем направлениям. В категории «Гуманитарная сфера» выбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции и важные гуманитарные процессы. В «Техносфере» оцениваются термины, связанные с развитием технологий, инновациями, цифровой трансформацией и их влиянием на повседневную жизнь. Направление «Сленг» отражает молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» формируется из слов, активно используемых в интернете.

Для первых трех категорий были созданы рабочие группы из экспертов. Каждый эксперт предлагал от одного до четырех слов с обоснованием выбора. Слова направления «Всенародное слово» предлагали сами интернет-пользователи. В гуманитарной сфере в число первых 40 претендентов вошли «Лабубу», «ИИ», «Победа», «Цензура» и «Переговоры». В технической сфере лидируют «План «Ковер», «Цифровой рубль» и «Национальный мессенджер». Среди сленговых слов наибольшую популярность получили «Пикми», «Окак», «Слоняра» и «Токсик». В категории всенародного слова в числе лидеров оказались «Любовь», «Кринж» и «Тревожность».

Презентация победителя проекта «Слово года» и лидеров всех направлений запланирована на декабрь.