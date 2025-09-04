Названа возможная прародина древних славян

Палеогенетики из Института эволюционной антропологии (Германия) раскрыли возможную прародину древних славян. Согласно исследованию, она располагалась в области между реками Днестр и Дон.

Ученые проанализировали геномы 550 древних жителей Восточной Европы. В их число вошли люди, обитавшие на территориях современных Германии, Польши, Хорватии и Чехии. Кроме того, были изучены неславянские популяции из Балтики и обитатели Волго-Окского региона. Результаты сравнили с данными 10,5 тысяч современных европейцев, сообщает пресс-служба Института.

Исследование показало, что славяне заселили Восточную и Южную Европу в VI VIII веках нашей эры. При этом они вытеснили 80% местного населения, чьи предки происходили из Северной и Северо-Западной Европы и Восточного Средиземноморья. Ученые считают, что процесс замещения происходил не военным, а мирным путем.

Согласно генетическим данным, общая родина древних переселенцев находилась в области между Днестром и Доном. Но получить точные доказательства не удалось, так как у ученых пока отсутствуют образцы исторической ДНК из этих мест. Ученые отметили, что наиболее близкими родственниками древних славян являются сербы, проживающие в регионе Лужица в Германии.

Другое исследование показало, что предками жителей Венгрии, Финляндии и Эстонии являлись выходцы из Сибири. Древние люди жили в лесостепях Горного Алтая в Центральной и Восточной Азии 4500 лет назад. В ходе анализа ученые выявили у людей позднего неолита и раннего бронзового века особую структуру ДНК под названием Yakutia_LNBA.