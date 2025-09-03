50 лет игре «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года советские телезрители увидели первый «пилотный» выпуск передачи «Что? Где? Когда?». Мало какая телепрограмма на отечественном ТВ протянула полвека, но спустя десятилетия, пережив смену поколений знатоков и ведущих, «Что? Где? Когда?» не теряет популярности. Сегодня мы расскажем интересные факты об и истории интеллектуального клуба.

От «Аукциона» до «Что? Где? Когда?»

Владимир Яковлевич Ворошилов, работавший на Центральном телевидении СССР, долго лелеял идею телеигры, участники которой должны были бы отвечать на вопросы и тем самым бороться за победу. Экспериментальную телеигру «Аукцион», в которой участники получали в подарок дорогие товары за правильные ответы, закрыли со скандалом меньше, чем через год — приглашенные артисты исполнили слишком уж неформатную песню. И хотя за «Аукцион» Ворошилов был переведён за штат, свою мечту о создании на ТВ интеллектуальной игры он не бросил.

Первые игры

В 1975 году «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир. Не было ни волчка, ни знатоков — в игре соревновались две семьи, которым задавали по 11 вопросов, а съёмки проходили у них дома. В 1976 году в игре как отдельные игроки участвовали студенты МГУ, а с 1977 года «Что? Где? Когда?» получила свой знакомый вид с командой знатоков, волчком и минутой на размышления.

Призы и деньги

Долгое время единственным призом за правильные ответы были дефицитные книги. Но с конца 1991 года «Что? Где? Когда?» получила статус «интеллектуального казино», в котором игра велась на деньги, что добавило зрелищности и отразило дух эпохи. В конце 2001 года от формата казино отказались, и «Что? Где? Когда?» вернулось к игре на баллы.

Четыре сезона игр

В первые годы «Что? Где? Когда?» проводилась всего один раз в год, затем число выпусков начало расти. Со временем игры объединили в сезонные серии. В 2024 году прошло 20 игр, а в этом году в честь 50-летия интеллектуального клуба пройдет дополнительная 21-я игра.

Сова и филин

Сова стала символом «Что? Где? Когда?» в 1977 году, когда на съёмки принесли филина Фомку. Всю игру он смирно сидел на своём месте, после чего филина стали звать на каждые съёмки. В честь Фомки в 1984 году учредили приз «Хрустальная сова», который вручается лучшему игроку и телезрителю, задавшему лучший вопрос.

Тот самый волчок

Волчок для выбора вопросов Владимир Ворошилов купил в «Доме игрушки» как подарок ребёнку. Но, заинтересовавшись устройством, волчков он купил два — один в подарок, а второй для «Что? Где? Когда?». Эту игрушку выпускали на Московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий», который закрылся в 1990-х. Теперь запасные волчки для телеигры готовит мастер из Кирова.

Голос за кадром

Знаменитый закадровый голос ведущего стал обязательной частью игры только в 1978 году. Первые игры проходили с ведущими в кадре, причём в 1977 году его роль исполнил Александр Масляков. Самому Владимиру Ворошилову за его прошлые огрехи руководство запретило показываться в кадре, но вариант с закадровым голосом его полностью устроил. Причём имя Ворошилова держалось от зрителей в секрете до 1980 года.

Рамблер в игре

В 2000 году Рамблер стал партнёром «Что? Где? Когда?». В игре появилась третья команда — команда интернет-пользователей. Чтобы стать её участником, пользователь должен был завести почту на Рамблере и во время прямого эфира присылать свои ответы на вопросы. В качестве ответа от имени всей команды выбирался самый популярный вариант. Если ответ был правильным, приз получал игрок, давший этот вариант первым.

Преемственность поколений

Нынешний ведущий «Что? Где? Когда?», Борись Крюк, всю жизнь был связан с игрой. Его мать, Наталия Стеценко, была одним из создателей «Что? Где? Когда?». Когда в 1977 году редакция начала принимать вопросы от телезрителей, 11-летний Борис прислал вопрос с шахматной задачей, которую волчок выбрал первой. Более того, Крюк был пасынком Владимира Ворошилова и часто присутствовал с отчимом в режиссёрской во время съёмок «Что? Где? Когда?» и даже получил должность ассистента. После кончины Ворошилова в 2001 году, Борис Крюк оказался лучшим кандидатом на роль нового ведущего, так как хорошо знал все секреты и стиль Ворошилова.

Так в чём же секрет успеха игры «Что? Где? Когда?». В отличие от других интеллектуальных телешоу, в этой программе принято задавать вопросы не на энциклопедические знания, а на эрудицию и сообразительность. Благодаря этой особенности телезрители могут участвовать в борьбе за победу наравне со знатоками — умение рассуждать и подмечать детали в «Что? Где? Когда?» порой оказывается важнее научных и исторических знаний.