Чьими детьми были Павел I и Николай I

История дома Романовых напоминает порой не хроники монархов, а захватывающий роман с интригами, тайнами рождения и слухами, которые могли бы пошатнуть самые основы престола. Одна из самых пикантных и долговечных тайн — подлинное происхождение наследников.

Павел I

Брак будущей Екатерины Великой и Петра III был несчастливым и, что важнее, долгое время бездетным. Ходили слухи, что великий князь не мог исполнять супружеский долг до перенесенной хирургической операции. В это время внимание молодой цесаревны привлек блестящий камергер Сергей Салтыков.

Их близкие отношения при дворе не были секретом. И когда 20 сентября 1754 года Екатерина наконец родила сына Павла, молва сразу же назвала Салтыкова его настоящим отцом. В пользу этой версии говорят косвенные улики. Уже через две недели после родов Салтыков был немедленно отправлен с дипломатической миссией в Швецию и практически больше не возвращался в Россию.

Когда Павел стал подрастать, то Екатерина стала поощрять распространение слухов, что он — сын не Петра III, а Салтыкова. Придворные, помнившие Салтыкова, отмечали удивительную внешнюю схожесть между ним и сыном императрицы.

По мнению самого Павла, мать распускала позорившие ее саму сплетни для того, чтобы посеять у всех сомнение в законности прав Павла на престол. Ведь, несмотря на его возраст и женитьбу (причем жену ему лично навязала сама Екатерина), мать не собиралась делиться с ним властью, намереваясь неограниченно властвовать до самой смерти (что ей и удалось). Получилось у нее и настроить двор против Павла.

Сама же Екатерина прочила в наследники себе одного из старших сыновей Павла — Александра или Константина. Она отобрала их у родителей и сама руководила их воспитанием. Внезапная кончина Екатерины и своевременные меры, принятые Павлом вместе с канцлером Александром Безбородко, помешали оглашению манифеста Екатерины II, которым, как предполагают, она передавала престол Александру, минуя его отца.

Николай I и последующие российские монархи — династия Бабкиных?

Цесаревич Николай Павлович с рождения удивлял окружающих своим резким отличием от старших братьев — Александра и Константина. В дальнейшем различия стали еще явственнее — Николай был рослым, с сильным голосом, резким, прямым, волевым и не столь интеллектуально развитым, как его старшие братья. При этом под стать Николаю был и его младший брат Михаил.

Первая жена Павла Петровича скоропостижно скончалась при родах. Вторую жену своему сыну сосватала Екатерина II. То была вюртембергская принцесса, получившая в России имя Марии Федоровны. В литературе обычно подчеркивается, что брак Павла с нею был счастливым. Она родила будущему императору десять детей, из которых девять дожили до взрослого возраста, в том числе четырех сыновей, два из которых царствовали.

Между тем известно, что Павел длительное время увлекался фрейлиной Екатериной Нелидовой. О сути этого союза ходит немало взаимоисключающих свидетельств. Впрочем, детей у них не было. Когда Павел уже вступил на престол, Безбородко и другой его близкий друг Федор Ростопчин настроили его против Нелидовой (и подружившейся с ней Марии Федоровны). Любовницей Павла на время стала Анна Лопухина, а после у Павла родилась дочка, свое отцовство которой император признал официально. Ее матерью (физической или только приемной — достоверно неизвестно) была Мавра Юрьева. Но обычно указывается, что император пустился «во все тяжкие», только когда Мария Федоровна очень тяжело рожала сына Михаила — последнего из их детей, и доктора запретили ей последующие роды.

Однако в 1925 году историк Павел Щеголев опубликовал случайно сохранившуюся копию письма Павла I Ростопчину. В нем император, вспоминая давние события, упоминал, что давно уже порвал все отношения с императрицей и что признает своими только троих старших детей от нее (Александра, Константина и дочь Александру). Кто же является отцом остальных детей — он понятия не имеет, хотя и подозревает в их отцовстве камер-фурьера своей жены, некоего Даниила Григорьевича Бабкина.

Далее Павел сообщает, будто бы даже написал манифест о признании сыновей Николая и Михаила незаконнорожденными, но канцлер Безбородко (это было, значит, до его смерти в апреле 1799 года) уговорил его не позорить себя изданием такого акта.

Эту публикацию можно было бы счесть фальшивкой (подлинник письма сгорел, а копия, опубликованная историком, не сохранилась), если бы не запись в дневнике знаменитого гусара Дениса Давыдова. Он сообщает почти точно такой же слух про Павла, циркулировавший в свете. Только, по его версии, отговорил Павла от издания такого манифеста Ростопчин.

Если бы все это оказалось правдой, тогда последние четыре российских императора являются потомками Бабкина, то есть русскими по отцовской линии. При этом два предыдущих — Александр и Павел — тоже русскими, потомками Салтыкова.

Y-хромосомная гаплогруппа ныне живущих потомков Николая I указывает на происхождение, скорее всего, из Германии. Однако только генетический тест останков соответствующих российских императоров смог бы окончательно опровергнуть басни об их незаконном рождении. Кроме того, нам неизвестны гаплогруппы их предполагаемых отцов.