Почему принятые в годы войны решения ГКО СССР актуальны и в наши дни

80 лет назад был упразднён Государственный комитет обороны СССР — чрезвычайный высший государственный орган, действовавший во время Великой Отечественной войны. Любые его решения имели силу закона, и госструктуры, организации и граждане Советского Союза должны были их беспрекословно выполнять. ГКО создавал новые дивизии и армии, принимал решения о выпуске танков и казнях вражеских диверсантов, поднимал партизан на борьбу с врагом, отправлял тёплые вещи в войска и руководил эвакуациями. По словам историков, роль Государственного комитета обороны в победе над нацизмом огромна, а некоторые его решения актуальны и в наши дни.

«Имели силу закона»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Советский Союз атаковала армия, оккупировавшая до этого большую часть Центральной и Западной Европы, не зная серьёзных поражений. Гитлеровская Германия, по словам историков, заставила работать на себя экономики ранее захваченных государств, а также поставила под ружьё войска стран-сателлитов и добровольцев-коллаборационистов из различных уголков Европы. Выстоять против такого врага было сложнейшей задачей.

«Чрезвычайные обстоятельства требовали чрезвычайных решений и чрезвычайных усилий от СССР», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В ответ на вызовы, связанные с началом войны, советское руководство приняло решение о формировании в стране чрезвычайного высшего государственного органа с широчайшими полномочиями. Предварительно оно было оформлено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) №136 «Об Образовании Государственного Комитета Обороны» от 30 июня 1941 года. Времени на долгие обсуждения не было. В тот же день новый орган был официально создан совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б).

В ГКО изначально вошли пять человек. Возглавил комитет председатель Совнаркома и секретарь ЦК Иосиф Сталин. Его заместителем стал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, а членами ГКО — член Политбюро маршал Климент Ворошилов, начальник управления кадров и член оргбюро ЦК Георгий Маленков и нарком внутренних дел Лаврентий Берия. В дальнейшем состав комитета менялся.

Первой задачей ГКО, по словам историков, стало преодоление вызванной войной рассеянности в органах власти и решение в едином центре всех важнейших вопросов деятельности государства в экстремальной ситуации. Комитет руководил деятельностью СССР в военной и экономической сферах и был наделён всей полнотой власти.

«Постановления и распоряжения Государственного комитета обороны имели силу закона», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Все органы, организации и граждане СССР должны были ему беспрекословно подчиняться. ГКО, в частности, руководил деятельностью различных ведомств, определял задачи военной экономики, вводил и отменял осадное положение, координировал деятельность по ликвидации связанных с войной разрушений, возглавлял работу по обеспечению РККА кадрами, оружием, техникой, снаряжением и продуктами питания. В непосредственном ведении комитета находились также вопросы обеспечения правопорядка в стране в военное время.

«Государственный комитет обороны получил огромные полномочия, так как экстренная мобилизация сил и средств для спасения страны требовала быстрого принятия решений и консолидации власти», — заявил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

© Члены ГКО на выставке образцов трофейного немецкого вооружения в парке имени Горького. Москва, 1943 год

Стратегическое руководство вооружёнными силами во время войны осуществляла Ставка Верховного главнокомандования, но и на её деятельность оказывали влияние решения Государственного комитета обороны.

«Жизненно важные задачи»

Уже 1 июля 1941 года ГКО выпустил первое постановление — «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное Сормово». Всего за время войны таких документов было подготовлено почти 10 тыс. Большинство из них вышло под различными грифами секретности.

«С первых недель войны ГКО решал масштабные жизненно важные задачи. Необходимо было мобилизовать все силы народа на борьбу с захватчиками, перевести промышленность на военные рельсы, организовать грандиозную эвакуацию предприятий из прифронтовых регионов», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

ГКО был разделён на сектора, за которые персонально отвечали члены комитета. Так, в частности, Берия занимался проблемами вооружения и боеприпасов, Ворошилов — подготовкой новых подразделений, Маленков — вопросами авиации. При этом члены Государственного комитета обороны не освобождались от обязанностей по основному месту профессиональной деятельности, но им в помощь создавались особые рабочие группы квалифицированных специалистов.

В 1942 году для контроля над работой народных комиссариатов экономического профиля было создано Оперативное бюро ГКО. В дальнейшем в зону его ответственности перешли также вопросы снабжения Красной армии.

При ГКО со временем сформировали отдельные комитеты, занимавшиеся перемещением промышленных предприятий, населения и материальных ценностей в тыл, сбором трофеев, обеспечением бесперебойной транспортной логистики. Специальный комитет в составе ГКО руководил работами по созданию ядерного оружия, особый комитет — вопросами репараций, а совет по радиолокации курировал разработку и внедрение новых технологий в радиолокации.

ГКО принимал судьбоносные решения: об организации производства танков КВ-1 в Челябинске, эвакуации промышленности вглубь страны, о противовоздушной обороне Москвы, строительстве линий обороны, транспортной связи Ленинграда с «большой землёй», развитии и координации деятельности партизанского движения, продовольственной помощи освобождённым от нацистов странам (в частности, Польше).

ГКО создавал новые дивизии и армии, принимал на себя ответственность за казни террористов и гитлеровских диверсантов, организовывал снабжение военнослужащих всем необходимым — от тёплых вещей до водки.

«Мы выиграли войну во многом именно благодаря тому, что необходимые решения в кризисной ситуации принимались быстро, а межведомственные разногласия были преодолены. И это заслуга ГКО», — подчеркнул Александр Макушин.

После завершения Второй мировой войны потребность в существовании ГКО как чрезвычайного государственного органа исчезла. 4 сентября 1945 года комитет был упразднён указом Президиума Верховного Совета СССР.

Как отмечают историки, организационное наследие Государственного комитета обороны остаётся актуальным даже в наши дни. В частности, благодаря проведённым под руководством ГКО работам Советский Союз освоил ядерные технологии, которые и сегодня обеспечивают стратегическую безопасность и удовлетворяют энергетические потребности страны.