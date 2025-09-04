Как древние славяне массово переселялись в Европу

Генетики раскрыли тайну происхождения славянских народов
Распространение славян — один из важнейших и при этом самых загадочных процессов раннего Средневековья. Начиная с VI века, славянские группы быстро заселили земли от Балтики до Балкан, от Эльбы до Волги. Однако историки долгое время не могли понять, как именно это произошло.
В отличие от германских племен или гуннов, о которых сохранилось множество хроник и археологических находок, ранние славяне не оставили письменности и почти не оставили ярких материальных следов. Их керамика была простой, жилища — скромными, а умерших они кремировали. Из-за кремации археологи долго не могли изучить ДНК, ведь останки почти не сохранялись.
Именно поэтому происхождение славян и масштабы их расселения оставались предметом жарких споров. Одни ученые считали, что речь шла о массовой миграции народов. Другие предполагали, что «славянизировалось» местное население — постепенно перенимало язык и культуру соседей.
Прорыв в изучении славян
Теперь международный консорциум HistoGenes, объединивший исследователей из Германии, Австрии, Польши, Чехии и Хорватии, представил первые масштабные результаты анализа древней ДНК славянских популяций. Итоги опубликованы в журнале Nature.
Ученые секвенировали более 550 геномов и выявили, что славяне происходили из региона, простиравшегося от южной Беларуси до центральной Украины. Именно там формировалась общая генетическая основа, совпадающая с лингвистическими и археологическими реконструкциями.
«Наши генетические данные впервые показывают ясные подсказки о том, как формировались славяне. Вероятнее всего, их корни находятся в районе между Днестром и Доном», — объясняет Йоша Гретцингер, генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Как расселялись славяне
С VI века восточноевропейские группы начали массово переселяться в Центральную и Восточную Европу. Это были не армии завоевателей, а, скорее, целые семьи, двигающиеся вместе.
В отличие от завоеваний гуннов или лангобардов, славянская экспансия шла «снизу»: общины строились вокруг больших семей и родственных кланов. Такой подход оказался более устойчивым.
«Славянское расширение было не монолитным событием, а мозаикой разных групп. Никогда не существовало одной "славянской" идентичности, а было множество», — отмечает Зузана Хофманова, исследователь из Университета Масарика в Брно.
Важно, что генетические образцы показывают: в миграциях участвовали и мужчины, и женщины. То есть переселения не сводились к походам воинов — речь шла о перемещении целых сообществ.
Разные регионы — разные истории
В Восточной Германии после упадка Тюрингского королевства более 85 % населения оказалось связано с новыми славянскими переселенцами. Археологические находки показывают, что здесь формировались большие кланы, где несколько поколений жили под одной крышей, а генетическое наследие тех первых поселенцев сохранилось у современных сорбов — славянского меньшинства в Германии.
В Польше исследование опровергло прежнюю идею «генетической преемственности»: в VI–VII веках местное население, связанное со Скандинавией и Северной Европой, почти полностью исчезло, уступив место славянам с востока — предкам современных поляков, украинцев и белорусов.
На Балканах процесс шел мягче: славяне смешивались с местными жителями, образуя гибридные общины, и сегодня доля славянского наследия в генофонде балканских народов обычно составляет около половины.
В Чехии, в частности в Моравии, параллельное исследование, опубликованное в Genome Biology, показало, что смена населения совпала с формированием пражско-корчакской культуры. ДНК людей VII–IX веков демонстрирует устойчивые признаки славянского происхождения, которые связывают этот регион с будущим Моравским княжеством — первым государственным образованием славян в Центральной Европе.
Почему это важно
Результаты HistoGenes меняют представления об истории Европы. Они показывают, что успех славян заключался не в завоеваниях, а в способности адаптироваться и строить гибкие сообщества.
Историк Вальтер Поль подчеркивает:
«Славянская миграция представляла собой принципиально иную модель социальной организации: массовое движение небольших групп, заселяющих новые территории без навязывания фиксированной идентичности или элитных структур».
Славянский образ жизни — эгалитарный, основанный на натуральной экономике и устойчивых семейных связях — оказался особенно жизнеспособным в кризисную эпоху, когда рушились римские структуры, а Европу потрясали климатические изменения и эпидемии.
Генетики называют славянское переселение последним демографическим событием континентального масштаба, которое кардинально изменило карту Европу так, что что ее очертания сохранились до наших дней.
«Распространение славян, вероятно, было последним демографическим событием континентального масштаба, которое навсегда и фундаментально изменило как генетический, так и лингвистический ландшафт Европы», — отметил Йоханнес Краузе, директор Института эволюционной антропологии Макса Планка.