Как древние славяне массово переселялись в Европу

Славянское переселение было последним демографическим событием континентального масштаба, которое кардинально изменило карту Европу.

Распространение славян — один из важнейших и при этом самых загадочных процессов раннего Средневековья. Начиная с VI века, славянские группы быстро заселили земли от Балтики до Балкан, от Эльбы до Волги. Однако историки долгое время не могли понять, как именно это произошло.

В отличие от германских племен или гуннов, о которых сохранилось множество хроник и археологических находок, ранние славяне не оставили письменности и почти не оставили ярких материальных следов. Их керамика была простой, жилища — скромными, а умерших они кремировали. Из-за кремации археологи долго не могли изучить ДНК, ведь останки почти не сохранялись.

Именно поэтому происхождение славян и масштабы их расселения оставались предметом жарких споров. Одни ученые считали, что речь шла о массовой миграции народов. Другие предполагали, что «славянизировалось» местное население — постепенно перенимало язык и культуру соседей.

Прорыв в изучении славян

Теперь международный консорциум HistoGenes, объединивший исследователей из Германии, Австрии, Польши, Чехии и Хорватии, представил первые масштабные результаты анализа древней ДНК славянских популяций. Итоги опубликованы в журнале Nature.

Ученые секвенировали более 550 геномов и выявили, что славяне происходили из региона, простиравшегося от южной Беларуси до центральной Украины. Именно там формировалась общая генетическая основа, совпадающая с лингвистическими и археологическими реконструкциями.

«Наши генетические данные впервые показывают ясные подсказки о том, как формировались славяне. Вероятнее всего, их корни находятся в районе между Днестром и Доном», — объясняет Йоша Гретцингер, генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Как расселялись славяне

С VI века восточноевропейские группы начали массово переселяться в Центральную и Восточную Европу. Это были не армии завоевателей, а, скорее, целые семьи, двигающиеся вместе.

В отличие от завоеваний гуннов или лангобардов, славянская экспансия шла «снизу»: общины строились вокруг больших семей и родственных кланов. Такой подход оказался более устойчивым.

«Славянское расширение было не монолитным событием, а мозаикой разных групп. Никогда не существовало одной "славянской" идентичности, а было множество», — отмечает Зузана Хофманова, исследователь из Университета Масарика в Брно.

Важно, что генетические образцы показывают: в миграциях участвовали и мужчины, и женщины. То есть переселения не сводились к походам воинов — речь шла о перемещении целых сообществ.

Разные регионы — разные истории

В Восточной Германии после упадка Тюрингского королевства более 85 % населения оказалось связано с новыми славянскими переселенцами. Археологические находки показывают, что здесь формировались большие кланы, где несколько поколений жили под одной крышей, а генетическое наследие тех первых поселенцев сохранилось у современных сорбов — славянского меньшинства в Германии.

В Польше исследование опровергло прежнюю идею «генетической преемственности»: в VI–VII веках местное население, связанное со Скандинавией и Северной Европой, почти полностью исчезло, уступив место славянам с востока — предкам современных поляков, украинцев и белорусов.

На Балканах процесс шел мягче: славяне смешивались с местными жителями, образуя гибридные общины, и сегодня доля славянского наследия в генофонде балканских народов обычно составляет около половины.

В Чехии, в частности в Моравии, параллельное исследование, опубликованное в Genome Biology, показало, что смена населения совпала с формированием пражско-корчакской культуры. ДНК людей VII–IX веков демонстрирует устойчивые признаки славянского происхождения, которые связывают этот регион с будущим Моравским княжеством — первым государственным образованием славян в Центральной Европе.

Почему это важно

Результаты HistoGenes меняют представления об истории Европы. Они показывают, что успех славян заключался не в завоеваниях, а в способности адаптироваться и строить гибкие сообщества.

Историк Вальтер Поль подчеркивает:

«Славянская миграция представляла собой принципиально иную модель социальной организации: массовое движение небольших групп, заселяющих новые территории без навязывания фиксированной идентичности или элитных структур».

Славянский образ жизни — эгалитарный, основанный на натуральной экономике и устойчивых семейных связях — оказался особенно жизнеспособным в кризисную эпоху, когда рушились римские структуры, а Европу потрясали климатические изменения и эпидемии.

Генетики называют славянское переселение последним демографическим событием континентального масштаба, которое кардинально изменило карту Европу так, что что ее очертания сохранились до наших дней.