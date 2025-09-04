История легендарной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года, вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». Правда, тогда еще никаких знатоков не было. Изначально любимая игра была семейной викториной.

В передаче приняли участие две команды — семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Передача снималась частями — сначала в гостях у одной семьи, а потом у другой. Каждой команде задавалось по 11 вопросов. Два сюжета соединялись в один при помощи фотографий из семейных альбомов Ивановых и Кузнецовых. В эфир вышла только одна программа. Это был год поиска формы игры.

Но уже в следующем, 1976 году семейная викторина превратилась в телевизионный молодежный клуб «Что? Где? Когда?». В записи передачи приняли участие студенты нескольких факультетов МГУ, которые при обсуждении вопроса громко разговаривали и курили. Первый выпуск игры вел не Владимир Ворошилов, а… Александр Масляков.

© 1984 год. Телеведущий викторины «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов ждет ответа на вопрос

Именно тогда в игре появился волчок. Правда, стрелка волчка выбирала того человека, который будет отвечать на вопрос телезрителя. Участники игры отвечали на вопросы сразу, без подготовки. Каждый участник играл сам за себя. Минуты обсуждения еще не было. Ответил на вопрос — получи приз: книгу. Ответил на семь вопросов — получи главный приз: комплект книг. Ответы игроков оценивали члены почетного жюри — академик АМН СССР О. В. Бароян, член-корреспондент АН СССР В. О. Гольданский, писатель Д. С. Данин.

В следующем, 1977 году, ведение передачи переносится за кадр. Ведущего в кадре сменили четыре голоса за кадром. Среди новых закадровых ведущих были Владимир Ворошилов и сотрудники молодежной редакции Центрального телевидения, журналисты Андрей Меньшиков и Светлана Бердникова, а также геолог Зоя Арапова. Владимир Ворошилов был основным ведущим игры, остальные голоса выполняли вспомогательную роль — озвучивали письма телезрителей.

Кто вел передачу по ту сторону экрана, для телезрителей долго оставалось загадкой (до 1980 года). А за Владимиром Ворошиловым прочно закрепилось прозвище «инкогнито из Останкино». Имя ведущего игры впервые прозвучит 23 апреля 1980 года, когда эфир закончится словами: «Вел передачу Владимир Ворошилов».

24 декабря 1977 года игра наконец обрела окончательную форму: волчок, показывающий вопрос, а не на игрока, ограничение в одну минуту на время обсуждения вопроса, приз телезрителю за самый лучший вопрос.

Тогда же в игре появился первый ее символ — филин Фомка.

Тогда по правилам игры каждый правильный ответ приносил приз-книгу в общий фонд участников игры. Если члены клуба проигрывали вопрос, вся шестерка игроков менялась.

В 1979 году участники передачи впервые называются «знатоками». До этого момента все игроки были «членами клуба „Что? Где? Когда?“» или просто «участниками» передачи. Также в этом году у команд клуба появляются тренеры: кандидаты психологических наук Борис Братусь и Александр Асманов, преподаватель кафедры социальной психологии Адольф Хараш. Тренеры могут брать тайм-аут, производить замены отдельных игроков или всей шестерки.

24 января 1979 года в игре «Что? Где? Когда?» прозвучала первая музыкальная пауза.

На протяжении нескольких лет игра «Что? Где? Когда?» была одной из немногих на советском телевидении передач, где можно было увидеть популярных зарубежных исполнителей.

© 1989 год. Участник музыкальной паузы греческий певец Демис Руссос

В 1980 году введено новое правило — в критической ситуации проигрывающей команде давался особый шанс: финальный раунд можно было играть всем клубом.

В 1982 году окончательно определилась форма игры. Введено новое правило: игра продолжается до шести очков. До этого момента счет игры все время был разным — задавалось столько вопросов, сколько позволял хронометраж. Появляется фирменная фраза ведущего: «Счет 0:0. Телезрители против знатоков. Первый раунд».

Всю игру играет одна команда знатоков; знатоки продолжают участие в играх сезона, если они выигрывают; знатоки уступают место в клубе новичкам, если они проигрывают.

В 1983 году Клуб знатоков обживает новое помещение — особняк на ул. Герцена, 47. В этом сезоне играют тройками. Две тройки играют, одна тройка — в креслах «запасных». Возможна замена всей тройки или одного-двух игроков. Состав команды меняется по усмотрению капитана. Некоторые из заявленных на игру знатоков так и остаются «запасными» и не участвуют в игре. Введено новое правило — знатоки могут отказаться от минуты обсуждения и использовать сэкономленную минуту в любом другом раунде.

1984 год. Игрокам во время минуты обсуждения разрешено пользоваться справочной литературой: Большой советской энциклопедией, словарями Ушакова, Ожегова и Даля, Философским энциклопедическим словарем, Географическим энциклопедическим словарем, Физическим энциклопедическим словарем, Химическим энциклопедическим словарем, Советским энциклопедическим словарем.

В игровом зале появились три сцены. На малой сцене — книжный шкаф с энциклопедиями. На второй сцене — скамья штрафников. На самой большой — установка для музыкально-звукового сопровождения. На скамью штрафников отправляется игрок, давший неверный ответ. Штрафники возвращаются за игровой стол после первого выигранного знатоками очка.

В 1985 году новое изменение — в каждой игре участвует не одна шестерка, а весь клуб — шесть шестерок знатоков. Смена команд происходит по принципу: выиграл — продолжай игру, проиграл — уступи место другой команде. Команды меняются по жребию: в секторах на игровом столе — перевернутые игровые билеты капитанов. Если знатоки проигрывают раунд, игровой билет переворачивается и выясняется, какая шестерка придет на смену. Решающий раунд игры: если команда выигрывает, она получает право начать игру в следующий раз и получает все призы. Та команда, которая проигрывает в последнем раунде игры, покидает клуб. На место этой шестерки приходят новички.

В 1986 году снова в каждой игре участвует одна шестерка знатоков. Введены первые «блиц-турниры». Символы музыкальной паузы исчезают из игровых секторов. Скрипичные ключи теперь находятся у капитанов команд. Музыкальные паузы команды берут по своему усмотрению. Появляется минута помощи телевизионных болельщиков. Это был последний игровой год в особняке на улице Герцена, 47.

В 1987 году проходит серия международных игр «Что? Где? Когда?». На играх в Болгарии впервые было принято решение изменить традиционную систему призов. Призы-книги на международных играх заменили изделия народных промыслов, декоративно-прикладного искусства двух стран и товары народного потребления.

© 1987 год. Ведущий телепередачи «Что? Где? Когда?» В. Ворошилов (справа)

В 1988 году проходила серия игр в международном клубе «Что? Где? Когда?». Играют команды СССР, США, Болгарии, Польши, Франции.

Против телезрителей играет не одна шестерка знатоков, а весь клуб — 13 шестерок знатоков. Любая команда знатоков может ответить за весь клуб, и весь клуб несет ответственность за этот ответ. Любая шестерка может опротестовать ответ предыдущей команды. За окончательную версию клуба принимается ответ, который был дан последним.

Начиная со второй отборочной игры введено новое правило: шестерка, давшая неверный ответ и проигравшая раунд, прекращает свое участие в играх сезона. Спасти игроков команды может только выигранная клубом игра.

1988 год. Центр международной торговли и научно-технических связей. Прямая трансляция передачи Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие знатоки из Болгарии, Польши, СССР и США

В 1989 году проходят Международные игры «Что? Где? Когда?». Место проведения — Москва, Центр международной торговли на Красной Пресне (Совинцентр). Играют одна основная шестерка знатоков и девять команд экспертов. Команды экспертов определяют сложность каждого вопроса игры. В зависимости от сложности вопроса в каждом раунде можно получить от 1 до 10 очков.

Если все девять команд экспертов дали правильный ответ — вопрос стоит одно очко. Восемь команд дали правильный ответ — вопрос стоит два очка и т. д. Если ни одна из команд экспертов не дала правильного ответа, вопрос получает наивысшую оценку — 10 очков. Если основная шестерка знатоков выигрывает раунд, эти десять очков получают знатоки. Если вопрос не может решить и играющая команда, то 10 очков получают телезрители.

Команда экспертов, которая в результате игры получит наибольший интеллектуальный рейтинг, получает право продолжить следующую игру за центральным игровым столом. Команда, набравшая наименьший рейтинг, должна покинуть клуб. На ее место придет новая шестерка игроков.

В связи с тем, что временно отменено основное правило игры (игра идет до шести очков), установлена новая граница игры — полночь. Игра заканчивается при третьем крике петуха на башне Совинцентра.

С 1990 года все игры телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» проходят в Охотничьем домике в Нескучном саду.

Зимой 1991 года на игровом столе впервые появились деньги. Интеллектуальный клуб становится интеллектуальным казино. Ведущий стал называться крупье. Впервые появляется фраза «Интеллектуальное казино — единственное место, где можно заработать деньги своим собственным умом».

Основные правила игры не изменились: играет одна шестерка знатоков, игра идет до шести очков, проигравшая команда теряет свое место в клубе.

Владимир Яковлевич Ворошилов был бессменным ведущим передачи 25 лет. 30 декабря 2000 года он провел свою последнюю игру — финал юбилейной серии игр, на которой решалась судьба элитарного клуба «Что? Где? Когда?». Со счетом 6:5 выиграли знатоки. Победа знатоков означала то, что игры в элитарном клубе «Что? Где? Когда?» должны продолжаться.