Почему китайцы не заняли Сибирь раньше русских

Визит Мао Цзэдуна в Москву в 1949 году запомнился не только подписанием важных документов, но и одним символичным эпизодом. На станции near Байкала «Великий кормчий» отказался сойти с поезда. По некоторым свидетельствам, он заявил, что эта земля — «исконно китайская», напомнив легенду о пастухе Су У, который пас здесь овец в I веке до н.э. в плену у кочевников-хунну.

Этот жест красноречиво указывал на исторические претензии, которые, однако, так и не переросли в масштабную колонизацию. Почему же могущественная китайская империя веками оставляла без внимания огромные территории Сибири?

Древний Китай и Сибирь

Китайские хроники действительно содержат упоминания о сибирских землях. История посла Су У, 19 лет проведшего в плену у хунну возле Байкала, стала хрестоматийной. В повествовании рассказывается о тяжких испытаниях, которым хунну подвергли китайского пленника. Например, однажды его посадили в яму на морозе без еды и питья, и чтобы утолить жажду, Су У жевал снег. Данная история была весьма популярна и она, по-видимому, надолго отбила у соплеменников «пастуха» желание путешествовать на север.

Тем не менее, китайские хроники приводят немало данных о сибирских народах. Например, благодаря им, науке известно о европеоидах, живших в античную эпоху в южной Сибири. Позднее сибирские племена вели торговлю с китайцами, возможно, через посредников. Это подтверждают археологические находки эпохи Средневековья – обломки китайских зеркал (Барабинская степь), монеты и бубенчики (Якутия) и т.д.

Холодная «пустыня»

Почему же китайцы не заселили Сибирь? Прежде всего, они слишком сильно зависели от привычных способов ведения сельского хозяйства. Для возделывания рисовых полей идеально подходят долины Хуанхе и Янцзы с изобилием воды и тёплым климатом. Что касается степей Западной Сибири, то для выращивания риса (в отличие от русских культур – пшеницы и ржи) они малопригодны. И сегодня на севере Китая рис практически не возделывают. В древности же это и вовсе было технологически невозможно.

Неслучайно Сибирь на древних китайских картах обозначается словом «пустыня». Эта земля их практически не интересовала, так как описанный ещё Марксом и Энгельсом «азиатский способ производства» предполагал использование ирригации под жёстким государственным контролем. Осваивать новые территории, где нужно было менять способы хозяйствования, в Китае было некому. Сибирь также не подходила для производства шёлка, вина и люцерны – важнейших предметов торговли на Великом шёлковом пути.

Китайская немощь

Не стоит забывать и о политической слабости Китая. Эту страну регулярно сотрясали междоусобные войны, а периоды централизации были непродолжительными. Кроме того, между Китаем и Сибирью жили воинственные племена – чжурчжени, монголы, маньчжуры, которые не только не попали под власть ханьцев, но и сами господствовали над ними. Как известно, китайцы даже построили Великую стену, чтобы отгородиться от воинственных соседей.

Единственный период времени, когда Поднебесная номинально владела некоторыми районами Сибири к востоку и западу от Байкала, приходится на правление монгольской династии Юань – осколка империи Чингисхана. К слову, сам великий завоеватель, по одной из версий, родился в сегодняшнем Забайкальском крае. Однако пришедшая к власти после изгнания монголов династия Мин контролировала только историческое ядро китайской территории и уже не помышляла об экспансии на север.

В XVII веке в Китае воцарилась более активная в плане внешней политики маньчжурская династия Цин. Но к этому времени уже почти вся Сибирь (исключая Ойротию и Туву) контролировалась русскими. Кроме того, маньчжуры вовсе не поощряли китайское освоение северных провинций. Долгое время этническим ханьцам был запрещён доступ даже в саму Маньчжурию.

Добавим, что времена меняются, и сегодня большинство проблем Китая, мешавших ему некогда колонизировать Сибирь, остались в прошлом. Так что у России, несмотря на союз с Китаем, есть все основания опасаться экспансии восточного соседа.