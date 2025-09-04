Кто на самом деле придумал опричнину

Введение в 1565 году царем Иваном Грозным опричнины стало поворотным моментом в русской истории, ознаменовав начало масштабных репрессий и ужесточения внутренней политики. Хотя свои положительные стороны у этого решения тоже были. Поговаривают, кстати, что идею опричнины подсказала грозному царю его тогдашняя жена — Мария Темрюковна.

© И. Билибин "Царь Иван Васильевич"

Царица с Кавказа

Мария Темрюковна, урожденная Кученей, была дочерью кабардинского князя Темрюка Айдаровича. Ее брак с Иваном Грозным в 1561 году имел глубокий политический подтекст. Союз с кабардинской княжной укреплял позиции России на южных рубежах, так как род Темрюка был тесно связан с правителями Крымского ханства и Ногайской Орды. Молодая жена царя, обладавшая экзотической красотой и сильным характером, быстро завоевала внимание Ивана Васильевича. Считается, что Мария Темрюковна оказывала значительное влияние на своего мужа.

Так, в “Записках немца-опричника” Генриха Штадена, который служил при дворе Ивана IV, говорится, что именно она посоветовала царю создать особую привилегированную группу людей — опричников. Штаден утверждал, что Мария предложила Ивану Васильевичу отобрать 500 стрелков, щедро наградить их и сделать личными охранниками. Эти люди, по ее задумке, должны были бы сопровождать царя день и ночь, защищая его от возможных заговоров.

Верить или нет

Впрочем, версия Штадена, несмотря на ее популярность, вызывает у историков немало вопросов. Начать хотя бы с того, что общее число опричников значительно превышало 500 человек, а их функции выходили далеко за рамки охраны царя. Они не только защищали Ивана Грозного, но и выполняли его волю, участвуя в репрессиях против бояр, конфискациях земель и подавлении мятежей. Кроме того, опричники получали от царя не только деньги и одежду, но и крупные земельные владения, что делало их влиятельной политической силой.

Историк Александр Зимин в своей книге “Опричнина Ивана Грозного” отмечал, что современники часто объясняли действия царя влиянием посторонних лиц, включая жену. Однако это не всегда соответствовало действительности. Возможно, рассказы Марии Темрюковны о кавказских порядках действительно вдохновили Ивана IV, но сама идея опричнины, скорее всего, была продиктована внутренними обстоятельствами.

Кавказские традиции

Стоит пояснить, что Мария Темрюковна выросла в условиях постоянных войн и набегов, что наложило отпечаток на ее мировоззрение. И личные дружины, существовавшие у горских князей, вполне могли послужить примером для создания опричнины. Иван Грозный, столкнувшись в тот период с изменами бояр и угрозой потери власти, искал способ укрепить свое положение. Возможно, рассказы жены о традициях ее родины и подсказали ему идею создания особого войска, преданного только царю.

Кроме того, исторические источники описывают Марию как жестокую и надменную женщину. Ее характер мог способствовать усилению репрессивной политики Ивана Грозного. Современники называли ее “зело лютой” и “на злые дела падущей”. Есть даже версия, что царица издевалась над своими придворными и активно поддерживала жестокие меры, принимаемые ее мужем.

Другие версии

Впрочем, Мария Темрюковна — не единственная, кому приписывают идею опричнины. Согласно “Пискаревскому летописцу”, автором идеи вполне мог быть боярин Василий Захарьин-Юрьев, родственник первой жены Ивана Грозного, Анастасии. Он, как утверждают некоторые исследователи, мог предложить царю создать опричнину как средство борьбы с боярской оппозицией.

Существует также мнение, что идея опричнины была полностью разработана самим Иваном Грозным. Царь, обладавший незаурядным умом и склонностью к нестандартным решениям, мог самостоятельно прийти к выводу о необходимости создания особого института, который бы помог ему укрепить власть. В пользу этой версии говорит тот факт, что опричнина была частью общей системы реформ, направленных на централизацию государства.