Игра на мелководье обернулась для маленькой девочки кровавой схваткой с акулой

На пляже в Галвестоне (США) акула напала на восьмилетняя Харпер Очоа. Девочка осталась лежать в луже крови после того, как акула вонзила зубы ей в ногу и оторвала часть конечности, а море вокруг покраснело от крови.

Сообщается, что на пляже в Техасе семейный отдых Харпер и её близких вдруг обернулся кошмаром, когда девочка просто пошла поиграть в тёплом мелководье. По словам матери, ребенок закричал от ужаса в тот самый момент, когда акула вонзила зубы ей в ногу. Родители и близкие бросились на помощь, сумели оттолкнуть животное, но увидели, что на икре Харпер отсутствует большой кусок мяса, а вокруг разлилась кровь, окрасившая море в красный цвет. Мама Криста вспоминала первые секунды: сначала все приняли происходящее за нападение ската, потому что было так много крови, что было трудно разобраться в происходящем. Потом, когда удалось хоть как-то остановить кровотечение, врач подтвердил — это было похоже на укус акулы.

Медики после того, как зашили рану с помощью скоб, отметили, что серьёзных последствий ждать не стоит, но вскоре у Харпер возникла инфекция, изза чего ей пришлось вернуться в больницу. Несмотря на это, Криста отмечает: сейчас дочь чувствует себя лучше и даже сохраняет хорошее настроение.

«После всего пережитого Харпер не боится возвращаться на пляж», — отмечает женщина.

Ранее восьмилетний мальчик оказался на грани жизни и смерти после того, как акула впилась ему в ногу возле кораллового рифа во Флориде. Ребенок плавал с маской и трубкой вместе с отцом и сестрой недалеко от рифа Хорсшу в КиЛарго. Свидетели рассказали, что пострадавший потерял значительное количество крови из-за укуса выше колена. Тогда находившийся рядом катер с аквалангистами доставил семью к пристани ГарденКоув, где их уже ждали парамедики. Медики из первой помощи описали мальчика бледным и истощённым кровопотерей: срочно были наложены два жгута и давящие повязки, после чего пострадавшего транспортировали самолётом в травматологический центр Райдер при мемориальной больнице Джексона в Майами, где ему сделали экстренную операцию.

На фоне подобных происшествий в общественности разгораются дискуссии о безопасности на пляжах, правилах поведения в воде и мерах профилактики. Пока следствие и мониторинг прибрежных вод продолжаются для поиска акулы.