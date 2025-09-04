Народные приметы на 5 сентября: не трать найденные деньги, иначе придет беда

Православные христиане 5 сентября завершают праздновать Успение Пресвятой Богородицы. А по народному календарю отмечается Луп Брусничник, или Лупенские морозцы.

Названия дня, связанные с брусникой и морозами, легко объяснить: к этому времени поспевала ягода, а погода порой преподносила сюрприз в виде утреннего заморозка.

В этот день было принято собирать бруснику и клюкву. При этом нельзя было шуметь, чтобы не потревожить лесного духа, который со злости может утащить в трясину. Ранее собранный лен сейчас отбивали, считалось, что этот день лучше всего подходит для такого занятия: "На Лупа льны лупят". В этот день могли присниться вещие сны. А еще была примета, что случайно найденные деньги надо бросить в реку или озеро - это к прибыли. Тратить или нести домой их было запрещено - жди беды. Не разрешалось спорить и ругаться, так как это сократит жизнь. Не покупали украшения, чтобы не заболеть. Попал ногой в грязь - жди неприятностей.

Согласно приметам о погоде, если журавли улетели на юг - зима рано придет. Иней на траве - снег ляжет раньше срока. Гром гремит - осень теплую предвещает. Вечером туман стелется по земле - хорошая погода идет. А весь день безоблачно - осень будет солнечной и теплой.