Станции-призраки: сколько их в метро Москвы

Московский метрополитен — один из крупнейших и самых загруженных в мире транспортных узлов. Впрочем, это еще и место, хранящее множество загадок. Взять, например, легендарные станции-призраки — закрытые для пассажиров платформы, которые по разным причинам перестали функционировать. Некоторые из них навсегда ушли в историю, другие были временно закрыты, а третьи так и не стали полноценными станциями. Но все они являются объектом многочисленных городских легенд.

Ушедшие в прошлое

На сегодняшний день в Московском метрополитене насчитывается четыре станции, которые официально считаются закрытыми. Эти платформы больше не обслуживают пассажиров и превратились в объекты, доступные лишь для работников метрополитена или вовсе заброшенные.

“Советская”. Эта станция так и не была построена. Изначально планировалось, что она станет частью Сокольнической линии, однако из-за сложного уклона путей проект был отменен. На месте недостроенной станции был создан пункт управления городского штаба гражданской обороны. Этот факт упоминается в книге Матвея Гречко “Засекреченные линии метро Москвы”.

“Первомайская”. Станция с таким названием работала на Арбатско-Покровской линии с 1954 по 1961 год, после чего была преобразована в часть электродепо. Ее название было перенесено на новую станцию, открытую на другом участке линии. Сегодня “Первомайская” рассматривается как потенциальное место для создания музея московского метро, где планируется выставлять старые вагоны.

“Калужская” — это еще одна станция, которая превратилась в депо. Она была закрыта для пассажиров и больше никогда не использовалась в качестве остановки. Теперь это место — лишь технический объект.

Северная платформа станции “Деловой центр”. В 2020 году, с открытием новых участков Большой кольцевой линии и Солнцевской ветки, северная платформа станции “Деловой центр” была закрыта. Сегодня она не используется, оказавшись в статусе “станции-призрака”.

Временные призраки

Кроме того, история Московского метрополитена знает множество случаев, когда станции временно закрывались по разным причинам. Чаще всего это происходило из-за реконструкции или военной необходимости. Так, во время Великой Отечественной войны некоторые станции метро использовались в качестве бомбоубежищ или стратегических объектов. Например, на станции “Чистые пруды” (ранее “Кировская”) была оборудована ставка Сталина. Здесь находился его кабинет и штаб, а поезда проезжали мимо без остановок.

В свое время станции на участке “Александровский сад — Киевская” Филевской линии были закрыты на четыре года для проведения реконструкции. А “Воробьевы горы” не работали целых 19 лет, пока шла масштабная реконструкция.

Краткосрочные ремонты регулярно превращали в “призраков” такие станции, как “Семеновская”, “Парк Культуры”, “Электрозаводская”, “Бауманская”, “Лубянка” и “Фрунзенская”.

Настоящие призраки

Среди всех станций-призраков особое место занимают две платформы, которые никогда не предназначались для пассажиров, но существуют в подземных недрах Москвы. Первая — это “Троице-Лыково”, расположенная всего в километре от станции “Строгино”. Ее длина составляет всего 26 метров, а основное назначение — размещение силовой подстанции, технических помещений и аварийного выхода. Несмотря на то, что проектировщики заложили возможность превращения “Троице-Лыково” в полноценную станцию, в ближайшем будущем этого не произойдет. Причина — расположенная над платформой одноименная деревня, являющаяся охраняемым объектом культурного наследия. Впрочем, не исключено, что станция с таким названием появится на планируемой Рублево-Архангельской линии.

Также есть еще и Сооружение “Д” (или “Тоннельная”) — изогнутая платформа длиной 46 метров, расположенная на участке между станциями “Строгино” и “Крылатское”. Сооружение “Д” служит аварийным выходом и предназначено исключительно для технических нужд. Пассажиры никогда не смогут воспользоваться этой станцией, так как она попросту не предназначена для эксплуатации.