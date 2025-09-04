Почему Чингисхан запрещал называть монголов татарами

Казанские татары — наследники древнего народа волжских булгар. Но почему же они носят имя «татары», которое изначально принадлежало совсем другим племенам? История этого этнонима — это детектив с множеством версий, где замешаны древние персы, китайские хроники и европейские страхи.

© Соцсети

Тюркские корни

Впервые название «татар» появляется в VIII веке на каменной стеле в честь тюркского полководца Кюль-тегина. Надпись упоминает племенные союзы «отуз-татар» (тридцать татар) и «токуз-татар» (девять татар), кочевавшие в степях современной Монголии.

К XI веку географы вроде Махмуда Кашгари уже называют «Татарской степью» обширные территории между Китаем и Средней Азией. Когда в этих краях возвысились монголы Чингисхана, они победили татарские племена, но их имя, как клеймо, прилипло и к самим завоевателям в глазах соседей.

Персидское происхождение

Советская исследовательница Ольга Белозерская связывала происхождение этнонима с персидским словом «тептер» или «дэфтэр», которое трактуется как «колонист». Однако отмечают, что этноним «типтяр» более позднего происхождения. Скорее всего, он возник в XVI-XVII веках, когда так начали называть булгар, переселившихся со своих земель на Урал или в Башкирию.

Тюркско-персидское происхождение

Ученый антрополог Алексей Сухарев в работе «Казанские татары», опубликованной с Санкт-Петербурге в 1902 году заметил, что этноним татары происходит от тюркского слова «тат», которое означает не что иное, как горы, и слова персидского происхождения «ар» или «ир», что означает человек, мужчина, житель. Это слово встречается у многих народов: болгар, мадьяр, хазар. Встречается оно и у тюрков.

Древнеперсидское происхождение

Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» - так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».

Однако татами тюрки называли и китайцев, и даже уйгуров. И вполне могло статься, что тат означало «чужестранец», «иноязычный». Впрочем, одно другому не противоречит. Ведь тюрки могли называть татами сначала ираноговорящих, а потом название могло распространиться и на других чужаков.

Между прочим, русское слово «тать» тоже, может быть, позаимствовано у персов.

Греческое происхождение

Все мы знаем, что у древних греков слово «тартар» означало потусторонний мир, ад. Таким образом «тартарин» был обитателем подземных глубин. Название это возникло еще до нашествия войска Батыя на Европу. Возможно, его завезли сюда путешественники и купцы, но уже тогда слово «татары» ассоциировалось у европейцев с восточными варварами.

После нашествия Бату-хана европейцы стали воспринимать их исключительно как народ, вышедший из ада и несущий ужасы войны и смерть. Людвига IX прозвали святым, потому что он молился сам и призвал свой народ молиться, чтобы избежать нашествия Батыя. Как мы помним, в это время умер хан Удэгей. Монголы повернули назад. Это уверило европейцев в их правоте.

Отныне у народов Европы татары стали обобщением всех варварских народов, живущих на востоке.

Справедливости ради надо сказать, что на некоторых старых картах Европы Татария начиналась сразу за российской границей. Империя монголов распалась в XV веке, но европейские историки вплоть до XVIII века продолжали назвать татарами все восточные народы от Волги до Китая.

Между прочим, Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка называется так, потому что на его берегах тоже жили «татары» - орочи и удэгейцы. Во всяком случае, так считал Жан Франсуа Лаперуз, который и дал название проливу.

Китайское происхождение

Некоторые ученые считают, что этноним «татары» имеет китайское происхождение. Еще в V веке на северо-востоке Монголии и Манчжурии жило племя, которое китайцы называли «та-та», «да-да» или «татан». А на некоторых диалектах китайского название звучало именно как «татар» или «тартар» из-за носового дифтонга.

Племя было воинственным и постоянно тревожило соседей. Возможно, позже название тартар распространилось и на другие народы, недружелюбные к китайцам.

Скорее всего, именно из Китая название «татары» проникло в арабские и персидские литературные источники.

Согласно преданиям, само воинственное племя было уничтожено Чингисханом. Вот что писал об этом монголовед Евгений Кычанов: «Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после той резни раздавались тревожные крики: «Татары!», мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса» («Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир»).

Сам же Чингисхан категорически запрещал называть монголов татарами.

Кстати, есть версия, что название племени могло произойти и от тунгусского слова «та-та» - тянуть тетиву.

Тохарское происхождение

Возникновение названия могло быть связано и с народом тохары (тагары, тугары), которые жили в Средней Азии, начиная с III века до н.э.

Тохары разгромили великую Бактрию, бывшую когда-то великим государством и основали Тохаристан, который располагался на юге современных Узбекистана и Таджикистана и на севере Афганистана. С I по IV века н.э. Тохаристан входил в состав Кушанского царства, а позже распался на отдельные владения.

В начале VII века Тохаристан состоял из 27 княжеств, которые подчинялись тюркам. Скорее всего, местное население смешивалось с ними.

Все тот же Махмуд Кашгари называл огромный регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном Татарской степью.

Для монголов тохары были чужаками, «татарами». Возможно, через какое-то время значение слов «тохары» и «татары» слилось, и так стали называть большую группу народов. Покоренные монголами народы приняли имя родственных им чужаков-тохар.

Так этноним татары мог перейти и на волжских булгар.