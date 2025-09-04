Необычные имена прошлого: как раньше в 19 веке называли детей

В девятнадцатом веке детей называли именами, которые сегодня звучат необычно и даже странно. Однако каждое из них имело глубокий исторический и культурный подтекст, отражающий ценности и мировоззрение эпохи. Многие из них уже давно забылись, но сегодня, во время возрождения интереса к славянским традициям, эти имена постепенно возвращаются.

© Вечерняя Москва

Среди забытых мужских имен, популярных в дореволюционной России, можно выделить: Потап, Терентий, Прокоп, Савватий, Никон, Аверкий, Гордей, Архип, Пахом, Герасим, Велимир. Например, имя Порфирий означало «пурпурный», цвет царственности; Пафнутий — «принадлежащий Богу», несущий глубокое духовное начало; Поликарп — «многоплодный», символ изобилия и продолжения рода.

Не менее значимыми были такие имена как Акакий — «беззлобный», Афанасий — «бессмертный», Антип — «упорный». Реже встречались, но оттого не менее интересны имена Онуфрий, к которому обращались «Онуша», и Никодим — «побеждающий народ».

Среди женских имен были популярны Авдотья, Феврония, Матрена, Прасковья, Ульяна, Агафья, Евдокия, Пелагея, Степанида. Например, имя Евдокия означало «благоволение», хотя ее уменьшительная форма «Дуся» сегодня многим кажется просторечной. Аграфена (или Агриппина) — значение имени спорно, но на русской земле оно ассоциировалось с добротой и щедростью, а домашнее «Груша» звучало тепло и по-семейному.

Поэтичным смыслом «светящаяся» наделялось не очень благозвучное сейчас имя Евлампия. Нельзя обойти вниманием и целый ряд «комплиментарных» имен: Калерия — «красивая», Глафира — «изящная», Пульхерия — «прекрасная» и Гликерия — «сладкая», которую ласково звали Лукерья, Луша, Глаша.

В двадцатом веке волна революционных преобразований затронула и быт. Старые традиционные имена, особенно распространенные среди крестьянства и купечества, стали ассоциироваться с отсталым «царистским» прошлым. Новая власть пропагандировала идеологию будущего, что выразилось в моде на революционные имена (Октябрина, Вилен) или интернациональные (Жанна, Эдуард). Стремление к урбанизации и модернизации также отбросило «деревенские» имена как пережиток, передает NewsNN.

Ранее в Госдуме начали формировать список разрешенных имен для детей. Об этом сообщила зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Составление подобного «белого списка» связано с предложением ограничивать регистрацию нестандартных имен, которых в последние годы появилось превеликое множество.