Как разбитая советскими войсками Финляндия вышла из войны

81 год назад Финляндия по факту вышла из войны с Россией.. В ночь с 3 на 4 сентября 1944 года финское правительство по радио передало заявление о прекращении огня и решении начать переговоры с Советским Союзом. А также о разрыве всех отношений с фашистской Германией.

А ввязывалась в свое время она в нее стремительно. Еще 22 сентября 1940 года Финляндия подписала соглашение с Германией, которое позволяло той провозить через ее территорию техническое оборудование, проезжать отпускникам и больным из группировки в Норвегии. Взамен начали получать оружие.

Очень важным для Германии было Печенгское месторождение никеля. Его Финляндия сумела захватить еще в 1920 году. Никель был крайне необходим для оборонной промышленности, без него невозможно создать прочную танковую броню.

В октябре того же года разрешили финским добровольцам вступать в немецкие части СС. В январе 1941 года выходит закон о всеобщей воинской повинности. К концу весны Финляндия в немецкую орбиту влияния была втянута настолько, что уже не могла из нее вырваться. Но там тогда и желания не было – все грезили о «Великой Финляндии» чуть ли не до Урала.

9 июня главнокомандующий маршал Карл Густав Маннергейм начинает частичную мобилизацию резервистов. А уже 17 июня объявляет всеобщую мобилизацию.

По факту Финляндия начала войну даже раньше Германии. 21 июня ее войска высадились на Аланских островах, которые по договору с СССР были объявлены демилитаризованной зоной. В ответ советская авиация нанесла удар.

После нападения Германии 22 июня стало понятным такое поведение финнов. 25 июня советские ВВС бомбили аэродромы и предприятия, принадлежавшие немцам. В тот же день, через четыре дня после начала фактических действий, финское правительство заявило, что находится в состоянии войны с Россией. 28 июня финны перешли в наступление.

© Финские солдаты пересекают границу с СССР, лето 1941 года.

В первые, самые тяжелые для Советского Союза, месяцы Финляндии удалось захватить две трети Карелии, включая ее столицу Петрозаводск. Финские войска участвовали в блокаде Ленинграда и, следовательно, также несут ответственность за ее последствия.

Но уже в ноябре 1941 года Красной Армии здесь удалось стабилизировать фронт и удерживать его до 1943 года, когда ситуация в корне изменится в нашу пользу. Ни финны, ни немцы дальше не прошли.

Советское правительство в начале Великой Отечественной войны искало возможности начать диалог с Финляндией. В январе 1942 года посол в Швеции Александра Колонтай через шведского министра иностранных дел Кристиана Гюнтера попыталась установить контакты с финским правительством.

Однако с тот момент финны ответили, что любые контакты с Россией недопустимы. В марте 1943 года США, которые единственные из всей антигитлеровской коалиции оставались в мире с Финляндией, предложили той посредничество в переговорах с Москвой. И снова отказ.

И все же после Сталинграда, не сразу, но спесь с финнов стала слетать. А после неудач Вермахта в 1943 году в Хельсинки занервничали и уже сами стали искать контакты. Решили обратиться к послу Колонтай.

В середине ноября в Стокгольм был прислан Юхо Кусти Паасекиви, который передал условия от президента Ристо Хейки Рюти и главкома маршала Карла Густава Маннергейма. Они нагло потребовали установить границу между странами по линии 1939 года, то есть до советской-финской воны 1940 года. Естественно, такие предложения были отвергнуты.

Поскольку дипломатические доводы оказались безуспешными, то к переговорам подключили советскую дальнюю авиацию. В ночь с 6 на 7 февраля 1944 года 780 советских бомбардировщиков нанесли удар по Хельсинки.

© Разрушения от бомбардировок в Хельсинки в ночь с 6 на 7 февраля 1944 года

Били по военным объектам и заводам, поэтому даже после такого налета погибших оказалось немного – 83, еще 322 ранены. Финны гордо заявили, что это от того, что они заранее объявили воздушную тревогу и народ успел спрятаться – аж за 5 минут до бомбардировки. Следом, 17 февраля, процедуру повторили. Но самым мощным оказался налет с 26 на 27 февраля, в котором участвовало 880 самолетов.

Финская противовоздушная оборона оказалась не в состоянии противостоять советской авиации. За все три налета советские потери составили 20 самолетов, причем значительная их часть из-за технических неисправностей.

После этого финны задумались, но мыслительный процесс шел небыстро. Тогда уже шведское руководство в полном составе стало им открыто намекать, что нужно сделать. К процессу подключился и король Густав V.

Наконец 17 марта 1944 года через шведов финское правительство обратилось к советскому руководству. Маннергейм тихонько отдал приказ об эвакуации гражданских из Карелии и Карельского перешейка.

25 марта советник Паасикиви и министр иностранных дел Оскар Энкель, которого в России еще по царским временам помнили как Оскара Карловича, на шведском самолете прибыли в Москву. По их словам, чтобы получить детальные условия перемирия.

Получили. Но еще полгода Финляндия раздумывала и продолжала воевать. Но Красная Армия больше ждать не собиралась. 10 июня – 9 августа была проведена Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция. Эти города были освобождены, линию Маннергейма ставшая опытной и мощной РККА взяла всего за 10 дней.

Финское правительство запаниковало и 20 июня, после взятия Выборга, запросило помощи у Германии. В финскую столицу прибыл министр иностранных дел Риббентроп и потребовал от президента Рюти дать письменное обязательство не вступать в сепаратный мир с СССР.

Но уже 1 августа Рюти уходит в отставку, 8 августа распускают правительство. Власть в свои руки берет маршал Маннергейм. Он пишет письмо Гитлеру, в котором сообщает, что после стремительного наступления русских страна обескровлена, оно «опустошило все ресурсы».

25 августа Финляндия попросила СССР возобновить переговоры. 29 августа советское правительство представило ответ: разорвать отношения с Германией, до 15 сентября вывести все ее войска, прислать делегацию для переговоров в Москву. Финляндия принимает условия и в ночь с 3 на 4 сентября 1944 года объявляет о прекращении огня с 8 утра.

Так для Финляндии закончилась очередная война с Россией. 19 сентября будет заключено перемирие. А дальше начнется забавное – финны объявят войну своему любимому союзнику Германии и начнется Лапландская война. Но это уже другая история.