Рядом с популярным курортом найден второй чемодан с останками женщины

В водохранилище недалеко от таиландской Паттайи обнаружили второй чемодан с останками женщины.

По данным издания The Thaiger, на месте полицейские нашли черный чемодан, который был опутан цепями с навесными замками. Внутри него оказалось тело женщины примерно 30 лет без видимых повреждений. В чемодане также были девять дисков для гантелей.

Специалисты считают, что смерть наступила около пяти дней назад. По версии следствия, неизвестный злоумышленник расправился с женщиной и пытался избавиться от тела. Диски для гантелей он положил, чтобы помешать чемодану всплыть.

Правоохранители обратили внимание на сходство этого случая с другим происшествием. Его обстоятельства до сих пор расследуются. Жертву нашли в чемодане, который был спрятан в 14 километрах от того же водохранилища.

