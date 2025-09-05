«В течение» или «в течении»: как правильно?

«В течение» или «в течении» — одна из самых известных загвоздок правописания. Почему в одних случаях на конце пишется «е», а в других — «и»? «Газета.Ru» подробно разбирает правила написания и рассказывает, как избежать ошибок.

«В течение» или «в течении»: почему мы попадаем в ловушку

Даже те, кто неплохо знает правила русского языка, часто допускают ошибку в этом популярном слове. Путают буквы в окончании не только школьники и студенты, но и взрослые люди.

Это происходит из-за того, что производные предлоги — очень хитрая часть речи, пояснила «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, автор книг о риторике Татьяна Кузнецова.

«Мы часто допускаем ошибку, если не помним правил. При написании стоит уточнить, о чем идет речь: о реке? о времени? Тогда будет понятно, что писать — Е или И», — говорит эксперт.

Всего одна буква в конце меняется, а хлопот с репутацией хоть отбавляй. Написал с ошибкой — попал в круг тех, кто «русский язык проспал на задней парте». Так иногда говорила моя учительница про тех, кто делает элементарные, на ее взгляд, ошибки. Татьяна Кузнецова кандидат педагогических наук

От чего зависит написание

Чтобы выяснить, как писать — «в течение» или «в течении», нужно определить, к какой части речи это сочетание относится.

Запомните!

Если «течение» — существительное, то падежное окончание подчиняется правилу склонения слов на ИЕ: в предложном падеже на конце пишется ИИ.

В чем? — в течении (реки).

У слова «течение» несколько значений:

Перемещение потока воды в водоемах.

✅Пример: В течении реки наблюдались сильные водовороты, что затрудняло сплав на байдарках.

Действие по глаголу «течь». Течение мыслей, течение слюны, течение времени, течение жизни.

✅Пример: В течении мыслей профессора чувствовалась внутренняя тревога.

Движение воздуха.

✅Пример: В течении воздушных масс над горным хребтом образовались мощные вихри, затрудняющие полет.

В политике, искусстве, философии — направление какой-либо области деятельности.

✅Пример: Автор исследовал новые тенденции в течении экзистенциализма.

В медицине: особенность развития заболевания, закономерности его протекания, смены его фаз и проявлений.

✅Пример: В течении болезни наметился перелом.

Педагог обратила внимание, что предлог «в» + существительное «течение» употребляется не так часто, как производный от этого слова предлог «в течение».

Чаще всего в речи мы имеем дело с предлогом, а не с существительным. Производный предлог «в течение» указывает на какой-либо временной отрезок, на протяжении которого что-то происходит. Форма предлога «в течение» закреплена: на конце всегда пишется Е. Татьяна Кузнецова кандидат педагогических наук

Отличить существительное от производного предлога помогут несколько простых правил:

Если между «в» и «течение» можно вставить прилагательное или причастие — перед вами предлог+существительное, на конце пишется И.

✅Пример: В бурлящем течении воды играли солнечные блики.

Если сочетание можно заменить на синонимы «во время», «на протяжении», «в ходе» — перед вами производный предлог, на конце пишется Е.

✅Примеры:

В течение Олимпийских игр = Во время Олимпийских игр.

В течение года = На протяжении года.

В течение поединка он не нанес серьезных ударов. = В ходе поединка он не нанес серьезных ударов.

Педагог также напоминает, что в русском языке есть три производных предлога, в которых на конце пишется Е.

Всегда пишется Е у предлогов:

• в течение,

• в продолжение,

• в заключение.

Как избежать ошибок

Чтобы не прослыть безграмотным, нужно, прежде чем писать Е или И, разобраться в смысле предложения. Если речь идет о течении реки, литературном течении, течении болезни и т.п. — пишем «И». Если о временном отрезке — пишем «Е».

Кстати, больше всего ошибок, по словам Татьяны Кузнецовой, наблюдается в рекламных объявлениях. Среди самых распространенных:

❌ Скидка будет действительна в течении месяца.

✅Правильно: в течениЕ месяца. Можно заменить «на протяжении месяца».

❌Предложение доступно в течении трех часов.

✅Правильно: в течениЕ трех часов.

❌Выставка-продажа меда будет работать в течении всей недели.

✅Правильно: в течениЕ недели.