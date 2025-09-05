У каких народов России есть эпикантус

В России проживает более 190 народов, каждый из которых обладает своими особенностями, традициями и внешними чертами. Несмотря на то, что большинство населения России принадлежит к европеоидной расе, на огромных просторах нашей страны, конечно, встречаются и представители других антропологических типов. Одной из самых ярких особенностей некоторых народов является наличие эпикантуса, или так называемой “монгольской складки”.

© Соцсети

Что это такое

Эпикантус — специфическая складка кожи, которая располагается на верхнем веке и частично закрывает внутренний угол глаза. Эта особенность делает глаза визуально более узкими и миндалевидными. Несмотря на то, что диаметр глазного яблока у людей разных рас в среднем одинаков (около 24 мм), наличие эпикантуса создает заметный антропологический эффект. Но его значение не ограничивается эстетикой — эта складка выполняет важные защитные функции. Она помогает предохранять глаза от воздействия суровых природных условий: песка, ветра, холода и яркого солнечного света. Именно поэтому эпикантус наиболее распространен у народов, проживающих в регионах с экстремальным климатом, таких как Сибирь и Центральная Азия.

Распространение эпикантуса в России

На территории России эпикантус наиболее часто встречается у представителей североазиатской малой расы, которая является одной из ветвей монголоидной расы. Эта малая раса делится на два основных типа: центрально-азиатский и байкальский. Байкальский антропологический тип, распространенный в Восточной и Южной Сибири, характеризуется наибольшей частотой эпикантуса. У представителей этой группы также наблюдается самая светлая кожа среди всех монголоидных рас, что делает их уникальными в мировом масштабе. Среди народов байкальского типа можно выделить эвенков, тувинцев, тофаларов, ненцев и энцев. Все они живут в суровых климатических условиях, где эпикантус служит естественной защитой для глаз.

Сибирская малая раса

К востоку от реки Енисей проживают представители еще одной ветви североазиатской малой расы, для которой характерны ярко выраженные монголоидные черты. Среди них — северные эвенки, эвены, юкагиры, якуты, буряты, негидальцы Приамурья и ороки Сахалина. Среди них эпикантус встречается практически у каждого взрослого человека. Эти народы живут в регионах с экстремально низкими температурами зимой и ярким солнцем летом. Например, у якутов, проживающих в условиях одной из самых холодных зим на планете, эпикантус помогает защищать глаза от слепящего блеска снежного покрова. А у бурятов, обитающих в степных и горных районах, он защищает глаза от пыли и ветра.

Антропологические классификации

Антропологи выделяют несколько малых рас и типов в рамках североазиатской расы. По классификации известного ученого В.В. Бунака, байкальская раса подразделяется на самодийскую (например, нганасаны) и таежную (например, эвенки). В классификации Г.Ф. Дебеца выделяются байкальский и катангский антропологические типы. Эти группы имеют незначительные различия, но все они объединяются наличием эпикантуса и других характерных черт монголоидной расы.

Наличие эпикантуса у народов Сибири и Дальнего Востока — это не только физиологическая особенность, но и часть их культурного наследия. Эта черта отражена в искусстве, фольклоре и традициях. Например, в народных сказаниях бурятов и якутов часто упоминаются герои с миндалевидными глазами, что подчеркивает важность этой черты в их этническом самосознании.