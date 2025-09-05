Кого на Руси: хоронили в «убогих домах»

С одной стороны, погребальные традиции на Руси всегда отличались глубоким уважением к умершим. С другой — далеко не все люди могли быть похоронены на кладбищах по установленным христианским канонам. Поэтому история захоронений в России полна нюансов, связанных с религиозными убеждениями, санитарными нормами и общественными предрассудками.

“Убогие дома” на Руси

На Руси существовало особое отношение к тем, кто умер неестественной или “нечистой” смертью. Утопленники, удавленники и самоубийцы считались людьми, чья кончина шла вразрез с божественными и человеческими законами. Независимо от того, было ли утопление результатом несчастного случая, преступления или сознательного выбора, такие умершие не имели права на погребение на освященной земле кладбища. Их тела отправляли в так называемые “убогие дома” — специальные места, где хоронили отверженных.

Убогие дома представляли собой общие могилы, куда сваливали тела без соблюдения каких-либо религиозных обрядов. Вместе с утопленниками и самоубийцами туда отправляли воров, разбойников, казненных преступников и других людей, которых общество считало греховными или недостойными. Такие захоронения носили не только социальный, но и санитарный характер. В условиях эпидемий, например, чумы, холеры или оспы, общие могилы становились необходимостью для предотвращения распространения болезней.

На Руси утопление считалось одной из самых страшных смертей. Наши предки верили, что душа утопленника не найдет покоя, а его смерть может принести беды живым. Это порождало множество суеверий. Люди избегали мест, где находили тела утопленников, и старались не пересекаться с их душами, которые, по поверьям, могли стать навьими духами — злыми сущностями, обитающими на границе миров.

Братские могилы

Отдельной категорией захоронений являются братские могилы. Это места, где покоятся участники массовых трагедий, военных сражений или эпидемий. Братские могилы существовали на Руси с древних времен, однако их значение особенно возросло в годы войн и революций. Во время Великой Отечественной войны братские могилы стали местом упокоения миллионов советских солдат и мирных жителей.

Одним из самых известных мемориалов является Мамаев Курган в Волгограде, где похоронено более 35 тысяч солдат. На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге покоятся жители и защитники Ленинграда, погибшие во время блокады. Эти места стали не только памятниками истории, но и символами национальной памяти. Братские могилы существуют и для более ранних периодов. Например, на Марсовом поле в Санкт-Петербурге захоронены петроградские рабочие, погибшие во время Ярославского восстания 1918 года. А в районе Бородино покоятся участники знаменитого Бородинского сражения 1812 года.

Современные традиции родственного захоронения

Сегодня в России захоронения регулируются законодательством, которое учитывает как санитарные, так и социальные аспекты. Если же говорить об общих могилах, то одной из наиболее популярных практик стало родственное захоронение. Оно позволяет похоронить в одной могиле ближайших родственников: супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек и внуков. Это дает возможность даже после смерти оставаться рядом с близкими.

Родственное захоронение строго регламентируется нормативными актами. Основными документами являются Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Также существуют локальные акты, регулирующие порядок захоронений в конкретных регионах. Например, в Москве действует постановление, регулирующее выдачу разрешений на подзахоронение на муниципальных кладбищах.

Согласно санитарным нормам, повторное захоронение в одной могиле возможно только спустя определенное время, необходимое для разложения тела. В среднем этот срок составляет 20 лет, однако в зависимости от климатических условий он может быть сокращен до 15 лет. Такие правила помогают избежать санитарных рисков и обеспечивают порядок на кладбищах.