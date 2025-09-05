Что не так с портретами Петра Великого

Если взглянуть на портреты Петра I, написанные при жизни и после смерти, можно заметить кое-что общее. Все художники старались приукрасить внешность первого российского императора. Почему? И каким царь был на самом деле?

© В. Серов "Петр I"

Петр I: реальный облик

Историки и современники Петра Великого отмечали его необычную внешность. Государь был очень высоким для своего времени — его рост превышал 2 метра. Однако его телосложение оставляло желать лучшего: он был худощавым, с тонкими руками и ногами, что придавало ему некую несоразмерность. Особенно выделялась его маленькая голова, которая казалась непропорциональной по отношению к длинному туловищу.

Кроме того, у Петра были физиологические особенности, которые могли смущать окружающих. Например, он страдал от нервного тика, из-за которого его лицо периодически искажалось гримасами. Эти приступы пугали придворных и иностранцев, особенно тех, кто видел его впервые. Также Петр не слишком заботился о своем внешнем виде: он мог ходить с грязными ногтями и непричесанными волосами, что для монарха было весьма необычно.

Сен-Симон, французский дипломат, описывал Петра как человека с высоким лбом, выразительными бровями, но с грубоватыми чертами лица: толстым носом и губами. Его взгляд, по словам современников, был величественным, но становился пустым после приступов судорог. Еще одной интересной деталью была его обувь: при огромном росте Петр носил всего 39-й размер обуви, что делало его ступни непропорционально маленькими. Его одежда также была небольшой — 48-го размера. Все это создавало образ монарха, который внешне выглядел далеко не так привлекательно, как его изображали на картинах.

Почему художники приукрашивали Петра

В эпоху Петра Великого портретное искусство играло важную пропагандистскую роль. Портреты монархов создавались не только для того, чтобы запечатлеть их облик, но и чтобы показать величие, силу и мудрость. Это был инструмент влияния на подданных и иностранных гостей. Петр I понимал значение искусства и активно поддерживал художников, особенно иностранных мастеров. Однако, как и многие правители, он стремился, чтобы его изображали в идеализированном виде.

Парадный портрет того времени предполагал, что монарх должен выглядеть героически: сильным, мужественным, элегантным и мудрым. Поэтому художники зачастую приукрашивали его внешность, добавляя объема телу, сглаживая непропорциональности и делая лицо более симметричным. Например, немецкий художник Готфрид Кнеллер создал портрет молодого Петра, который считается одним из самых реалистичных. На картине государь изображен высоким, с живым и любопытным взглядом, но все же непропорциональным. Тем не менее, даже Кнеллер старался смягчить некоторые черты, чтобы Петр выглядел более благородно.

Голландские художники, которых Петр особенно ценил, шли еще дальше. Например, на портрете кисти Питера ван дер Верфа, который хранится в Государственном Эрмитаже, государю добавили объема в плечах и груди, чтобы он выглядел более внушительно. Однако это только подчеркнуло его маленькие кисти и стопы, что сделало образ еще более карикатурным и неестественным.

Искусство и политика

Портреты эпохи Петра Великого стали новым этапом в русской живописи. До этого времени портретное искусство в России имело религиозный характер, а изображения светских лиц были редкостью. Петр I сделал портреты важной частью государственной пропаганды. Он хотел, чтобы в нем видели реформатора, полководца и мудрого правителя, который ведет Россию к процветанию.

На парадных портретах Петра часто изображали в рыцарских доспехах, с символами власти, такими как скипетр или держава. Например, на картине французского художника Жана-Марка Натье Петр предстает в образе идеализированного рыцаря. Его доспехи блестят, взгляд устремлен вдаль, а поза подчеркивает его величие. Однако этот образ далек от реальности и скорее напоминает театральную постановку. После смерти Петра художники продолжали писать его портреты, но уже основывались на существующих образах. Это еще больше закрепило идеализированный облик царя в сознании потомков.