Несмотря на многолетнюю традицию, расовая классификация людей по сей день остается предметом ожесточенных споров среди ученых, философов и врачей. Попытки создать универсальную систему, которая бы учитывала физические, культурные и биологические особенности различных народов, в конечном итоге привели к путанице и противоречиям. Первые классификации стали появляться еще в XVII веке и строились на самых разных — порой чуть ли не случайных — принципах.

Пять рас Блюменбаха

В XVIII веке Иоганн Фридрих Блюменбах предложил разделить человечество на пять рас: кавказскую (белую), монголоидную (желтую), малайскую (коричневую), негроидную (черную) и американоидную (красную). Главным критерием для такой классификации стали измерения черепов. Ученый был убежден, что форма и объем черепа напрямую связаны с физическими и интеллектуальными особенностями различных групп людей.

Блюменбах ошибочно читал Кавказ местом происхождения человечества, а грузин называл “самой красивой расой”, видя в них идеальный прототип белого человека. Именно это предположение и стало основой для появления термина “кавказская раса” (Caucasian race), который позднее распространился и закрепился в научной и социальной среде, особенно в США. Там его до сих пор используют наряду (а тои чаще) с термином “европеоидная раса”.

Научный расизм

Идеи Блюменбаха о связи физических характеристик с расовыми различиями стали основой для дальнейших исследований, которые, к сожалению, часто использовались для обоснования теорий расового превосходства. В XIX веке Уильям Лоуренс, Генри Хаксли и Уильям Флауэр, активно развивали идеи Блюменбаха. Однако особую известность получил американский врач Сэмюэль Джордж Мортон. Он утверждал, что объем черепа определяет интеллектуальные способности человека.

В своей книге Crania Americana Мортон представил данные, согласно которым у представителей негроидной расы средний объем черепа составлял 78 кубических дюймов, в то время как у кавказцев (европеоидов) – 87 кубических дюймов. На основании этих цифр он сделал вывод о превосходстве белой расы, что стало одной из основ научного расизма.

Важно отметить, что термин “кавказская раса” в интерпретации Блюменбаха и Мортона включал в себя не только жителей Кавказа, но и большинство народов Европы. Исключение составляли венгры, финны и турки, которые, по мнению ученых, не соответствовали их представлениям о “чистоте” кавказской расы.

Расовая классификация в США

В Соединенных Штатах термин “кавказская раса” быстро вышел за рамки научных дискуссий и стал использоваться в социальном контексте. В XIX и XX веках, в период расовой сегрегации, он стал синонимом белых людей европейского происхождения. Этот термин активно использовался для разделения общества на основе расовых признаков, что способствовало закреплению дискриминационных практик. Ученый Самир Хотко отмечает, что понятие “кавказская раса” продолжает использоваться в научной и социальной среде многих стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Однако сегодня оно все чаще подвергается критике за свою научную некорректность и историческую связь с расизмом.

Современная наука все больше отходит от жестких расовых классификаций. Генетические исследования показали, что различия между расами минимальны и не имеют значительного влияния на интеллектуальные или физические способности. Тем не менее, терминология, созданная в XVIII-XIX веках, продолжает оказывать влияние на общественное сознание. Сложившаяся путаница в расовой классификации – это результат субъективных оценок и попыток подогнать науку под социальные и политические нужды.