Почему исчезают люди с зелеными глазами

Согласно исследованиям генетиков, лишь каждый пятидесятый житель нашей планеты (около 2%) может похвастаться зелеными глазами. Причина такой исключительности кроется в рецессивном гене, отвечающем за этот редкий оттенок. Однако в народе бытует и куда более мрачное объяснение: зловещую роль здесь могла сыграть средневековая инквизиция. Обладательницами зеленых глаз чаще являются женщины, которых в темные времена легко могли объявить ведьмами и отправить на костер.

Как формируется изумрудный цвет глаз

Современная наука дает точный ответ на этот вопрос. Цвет радужной оболочки зависит от двух факторов: количества пигмента меланина и плотности волокон. Чем больше меланина, тем темнее глаза. Задний слой радужки всегда черный, а все многообразие оттенков создается на его внешних слоях.

В зеленых глазах меланина немного, и окраска редко бывает равномерной. На внешнем слое роговицы сосредоточен пигмент липофусцин, он имеет желтый или светло-коричневый цвет. К этому пигменту добавляются синий или голубой. Рассеиваясь, эти цвета смешиваются и дают в общем зеленый цвет – от болотного до ярко-изумрудного.

В мире

Чаще всего людей с таким глазами можно встретить на северных окраинах Европы, реже — в ее центре и ещё реже — на юге. Больше всего зеленоглазых людей в Ислaндии и Нидерлaндaх, Гермaнии и в Шотлaндии.

Много зеленоглазых и среди западных и восточных славян. А вот на Ближнем Востоке, в Малой Азии или в Южной Америке их почти нет, да и откуда им там взяться, если цвет глаз определен генетически, а население в подавляющей массе темноглазое?

Темный цвет глаз определяется доминирующим геном, а значит, все время вытесняет гены, отвечающие за светлые оттенки. Генетики подсчитали, что если у обоих родителей голубые глаза, то у них есть один шанс из ста, что ребенок будет зеленоглазым. А если один из них имеет зеленые глаза, а второй - голубые, то вероятность такого эффекта возрастает до 50%. Когда же папа и мама – обладатели зеленых глаз, то у их потомков возможность иметь такие же глаза равна 75%.

Если же один из родителей голубоглазый, а второй – кареглазый, то зеленые глаза у ребенка могут быть только в 37% случаев. У кареглазых родителей шанс появления зеленоглазого малыша снижается до 18%.

В Америке

Американцы провели исследование среди своего населения в середине XX столетия и выяснили, что зеленый оттенок глаз был у 15,4% белых мужчин и женщин, в основном у американцев ирландского и английского происхождения (соответственно 17,4% и 16%).

Среди афроамериканцев процент зеленоглазых составлял только 0,3, среди латиноамериканцев - 3,6. Так что можно предположить, что процессы потемнения радужной оболочки глаз на Американском континенте происходят еще стремительнее.

Россия в прежние времена

Исследования цвета глаз у русских в начале XX века проводил врач Иван Пантюхов. Самыми редкими цветами глаз у русских были признаны зеленый и черный – они встречались у 5% населения. Синие и голубые глаза имели 20% населения, еще у 25% были карие, но более всего для русских была свойственна серая радужная оболочка глаза.

Следующее исследование проводилось антропологом Виктором Бунaком в 1965 году: этнографы обследовали 107 населенных пунктов, в том числе районы, где славянское население жило испокон веков — это центральная часть Русской равнины между реками Верхняя Вoлга и Oка, территoрии пoд Рoстoвoм и Суздалем, Пoдмoскoвье, Рязанская, Смoленская, Тверская, Нoвгoрoдская oбласти, Пскoв и oкрестнoсти, деревни на реках Северная Двина, Кама и Вятка — места расселения нoвгoрoдских слoвен, вятичей и кривичей.

Были изучены данные 16 828 человек, из них 8 745 мужчин и 8 074 женщины. Бунaк разработал систему определения цвета радужной оболочки глаза, разделив цвета на три типа: темный (черный, темно-карий, светло-карий и желтый), светлый (серый, серо-голубой, голубой и синий) и переходный, к которому он отнес оттенки зеленого, в том числе зеленый, желто-зеленый и серо-зеленый.

Переходный тип оказался у 49,66% мужчин и 50,72% у женщин, т.е. 50,17% русских имели зеленые глаза. Светлые глаза были у 43,46% обследованных, а темные — только у 6,73%.

Больше всего зеленоглазых людей в России всегда жило в северных и центральных областях. И чем восточнее от них, тем реже встречаются светлые глаза. Это объясняется смешанными браками и тем, что на этой территории коренное население монголоидное.

Россия сегодня

Современные ученые продолжают обследовать население России. В 2013 году в «Вестнике Московского университета» появилась статья, в которой сравнивались данные по Архангельской области за 1955, 1970, 2001 и 2010 годы.

В 1973 и 2001 годах антропологи изучили по 289 русских различного возраста, в 2010 году - 468 русских и обнaружили, что за последние 50 лет глаза у жителей области потемнели. Если в 1955 году темные глаза были только у 1% населения, то в 1972 году количество таких людей увеличилось вдвое, в 2001 году оно составило уже 5%, а в 2010 году — 17%. Соответственно, и количество зеленоглазых изменилось в сторону уменьшения. Антропологи связывают этот процесс с высылкой на север заключенных.

Если же учесть влияние современной миграции, когда огромные массы населения переезжают в Европу с Востока и из Африки, то можно предположить, что число представителей зеленых глаз со временем сведется к совершенному минимуму.