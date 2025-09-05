Изменяла ли жена Пушкина ему с императором

Гибель Александра Сергеевича Пушкина в 1837 году стала трагедией для всей России. Поэт, чьи произведения навсегда вошли в золотой фонд мировой литературы, оставил после себя не только литературное наследие, но и многочисленные долги, которые стали тяжелым бременем для его вдовы и детей. Однако вмешательство императора Николая I, оказавшего семье поэта невиданную финансовую и моральную поддержку, породило множество слухов и домыслов, которые до сих пор вызывают интерес историков.

Официальная версия

Согласно официальной версии, Николай I решил помочь семье Пушкина, проникшись сочувствием к их бедственному положению. После гибели поэта его вдова Наталья Николаевна осталась с четырьмя детьми и огромными долгами, которые Александр Сергеевич накопил за годы своей жизни. Общая сумма частных долгов поэта достигала около 100 тысяч рублей — колоссальная сумма для того времени. Она включала как обязательства перед коммерческими кредиторами, так и перед друзьями, знакомыми, хозяевами жилья и даже владельцами магазинов.

Император, по ходатайству друзей Пушкина, учредил опеку над его семьей, что позволило не только погасить долги, но и обеспечить вдову и детей стабильным доходом. Николай I распорядился выделить средства на покрытие всех долгов Пушкина. Министр финансов Егор Канкрин, действуя по поручению императора, подсчитал сумму долга Пушкина перед казной (43 тысячи рублей), образовавшегося в результате издания его произведений, и предложил не взыскивать эту сумму с семьи.

Кроме того, Наталье Николаевне была назначена щедрая пенсия, а также обеспечен доход от издания произведений Пушкина, которые печатались за государственный счет. Также Болдино и Михайловское, находившиеся в залоге, были выкуплены и переданы семье Пушкина в полное распоряжение. Эти меры вызвали недоумение и даже негодование в высших кругах российского общества. Многие не могли понять, почему государь, который при жизни Пушкина относился к нему с подозрением и даже сомневался в его лояльности, проявил столь щедрую заботу о его семье.

Подозрения и слухи

Одной из причин столь беспрецедентной щедрости Николая I некоторые современники считали чувство вины за прижизненные притеснения поэта. Александр Сергеевич не раз становился объектом пристального внимания цензуры и полиции, а его творчество нередко вызывало недовольство властей. Однако, по мнению историков, одной только вины было недостаточно для объяснения столь масштабной помощи. Злые языки утверждали, что причиной столь великодушного отношения императора к семье Пушкина могли быть личные симпатии Николая I к Наталье Николаевне.

Эти слухи подкреплялись намеками представителей высшего света. Так Дурново саркастически заметил:

«Это превосходно, но уже слишком».

Особый интерес вызвали сохранившиеся фотографии младшего сына Пушкина, Григория Александровича, который, по мнению некоторых исследователей, имел поразительное сходство с Николаем I. Хотя прямых доказательств этой версии, конечно, не существует, она продолжает будоражить умы историков.

Младшая дочь

Впрочем, если принять во внимание необычную судьбу младшей дочери Пушкина Натальи Александровны, то вполне можно подумать, что внебрачным ребенком была именно она. После неудачного первого брака с полковником Дубельтом она вышла замуж за принца Николая Нассауского и переехала в Германию. Столь близкая связь с царским домом Германии лишь усиливают предположение о неверности Натальи Николаевны.