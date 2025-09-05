Стал ли Афанасий Никитин в Индии мусульманином

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина — уникальный памятник русской литературы XV века. И это не просто рассказ о путешествии тверского купца в Индию. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов этого произведения является частое упоминание мусульманских молитв и имя Аллаха. Это породило многочисленные споры о том, принял ли Никитин ислам или лишь притворялся мусульманином ради выживания.

© unsplash

Путешествие за тридевять земель

Афанасий Никитин отправился в свое семилетнее путешествие в 1466 или 1468 году (точная дата остается предметом дискуссий). Целью его странствия была торговля, которая в те времена была делом хоть и прибыльным, но крайне опасным. Никитин, как опытный путешественник и коммерсант, прекрасно понимал, что в мусульманских странах православная вера может стать источником проблем. Так и произошло.

В Индии, куда он добрался, основная масса населения была индуистской, однако власть принадлежала мусульманским правителям. В одном из индийских государств, Джуннаре, Никитин столкнулся с серьезным испытанием: местный правитель, которого он называет ханом, потребовал от него принять ислам. Это сопровождалось угрозами конфискации имущества и обещанием богатой награды в случае согласия. Хан предложил Никитину тысячу золотых монет за переход в ислам, что, безусловно, было серьезным искушением для купца, находившегося в чужой стране без поддержки.

Принял ли Никитин ислам

Принял ли Афанасий Никитин тогда ислам на самом деле? В своем дневнике он упоминает, что от перехода в мусульманскую веру его спас некий Мухаммед из Хорасана. Кем именно был этот человек, Никитин не уточняет, но можно предположить, что это был влиятельный мусульманский коммерсант или дипломат, которому удалось убедить хана отказаться от своих требований. Однако сам факт частого упоминания мусульманских молитв и имя Аллаха в записях Никитина заставляет исследователей задуматься о его истинных религиозных взглядах.

Некоторые историки считают, что упоминание молитв и соблюдение мусульманских обычаев, например, пост в месяц рамадан, были вынужденной мерой. Никитин мог притворяться мусульманином, чтобы избежать неприятностей и сохранить свою жизнь. Его собственные слова подтверждают эту версию:

«Братья русские христиане! Кто хочет идти в Индейскую землю, тот оставь веру свою на Руси, закричи: Магомет! – и ступай в Индостанскую землю».

Эта фраза явно указывает на то, что Никитин рекомендовал своим соотечественникам лицемерное исповедание ислама как способ выживания в мусульманских странах.

Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что, несмотря на внешнее соблюдение мусульманских обычаев, Никитин оставался приверженцем православия. Его дневники полны размышлений о религии и страхах перед Божьим судом. Возвращаясь в Россию, он выражал опасения, что его соблюдение мусульманского поста будет поставлено ему в вину на небесах, что свидетельствует как минимум о внутреннем конфликте. Никитин осознавал, что его действия могут быть восприняты как отступничество от православной веры, но оправдывал их необходимостью выживания.