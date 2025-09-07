Россиянам пообещали кровавую Луну

Ученые РАН сообщили о восходе Кукурузной Луны над Евразией

В ночь на 7 сентября над Евразией наблюдается редкое полнолуние, получившее название Кукурузная Луна благодаря североамериканской традиции.

Полная сентябрьская Луна, которую называют Кукурузной, восходит над Евразией, передает РИА «Новости». Такое название небесное явление получило благодаря североамериканским индейцам и фермерам, отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Над Евразийским континентом в данный момент восходит (а в восточных частях страны уже взошла) полная сентябрьская Луна, которая благодаря неисчерпаемой фантазии североамериканских индейцев и фермеров получила название кукурузной», – говорится в сообщении лаборатории.

Специалисты уточнили, что с 19.27 по московскому времени Луна начнет терять полную форму, превращаясь в полумесяц, а с 20.30 до 21.53 полностью окажется в тени Земли на 83 минуты. К своему обычному виду Луна вернется около 22.56 мск и еще несколько часов будет светить на небе.

