Как проходила битва за Сахалин в августе 1945

Август 1945 года стал судьбоносным для Восточной Азии: нерушимая империя Японии в конце Второй мировой войны столкнулась с мощным противодействием со стороны Красной армии. С 8 августа, вскоре после разгрома Германии в Европе, СССР вступил в войну против Японии, чтобы восстановить утраченное по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов, включая южную часть Сахалина.

Сражение после войны

Когда гитлеровская Германия была разгромлена, очаг Второй мировой войны еще полыхал на востоке. Но отправлять войска в места их дислокации было рано. И с весны 1945 года работа всех органов военного управления СССР на Дальнем Востоке активизировалась. Дело было не только в незавершенности войны, но и возможности вернуть то, что было утрачено Российской Империей по итогам русско-японской войны в 1905 году. Речь идет о южной части Сахалина, когда полуостров был разделен по 50-й параллели. При этом японское имперское правительство воспринимало это разделение как временное и рассчитывало на полный захват территории. На границе под видом учений были сосредоточены значительные силы, которые ждали, когда Германия ослабит Советский Союз, чтобы вторгнуться и завершить захват полуострова. Японский флот контролировал море, мешая советским кораблям доставлять помощь по ленд-лизу.

Советское командование решило не только обрушить эти планы японцев, но и пересмотреть итоги русско-японской войны в пользу СССР. Так, 8 августа 1945 года советское правительство — в лице наркома иностранных дел В. М. Молотова — уведомило Японию о вступлении СССР в войну по Потсдамской декларации, требующей безоговорочной капитуляции Японии. На следующий день началась операция в Манчжурии. А уже 10 августа главнокомандующий советских сил на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Василевский приказал 2-му Дальневосточному фронту подготовить наступательную операцию по освобождению Южного Сахалина в срок до 25 августа.

Силы сторон

Красная Армия сосредоточила на севере Сахалина 56-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Анатолия Дьяконова. В состав дивизии входил танковый корпус и три артиллерийских полка. Он входил в 16-ю армию под руководством генерал-майора Леонтия Черемисова. На море действовали силы Северной Тихоокеанской флотилии под руководством вице-адмирала Владимира Андреева. Поддержку оказывала авиадивизия численностью почти 100 самолетов.

Япония оборонялась силами 88-й японской дивизии под командованием генерал-лейтенанта Тоитиро Минэки, частью полевой жандармерии и резервистов. Всего оборона противника насчитывала порядка 20 тысяч военнослужащих и около 10 тысяч резервистов.

Южно-Сахалинская операция

Ключевой замысел Южно-Сахалинской операции заключался в прорыве Котонского укрепленного района на советско-японской границе силами корпуса Дьякова и при поддержке авиации. Одновременно флотилия должна была высадить морские десанты в ключевые японские порты и не допустить как эвакуации 88-й пехотной дивизии противника с острова, так и переброски новых сил японцев на Сахалин. Вместе с главным ударом было решено нанести два вспомогательных удара восточнее и западнее Котонского укрепленного района.

11 августа в 9:35 с авиаударов и десантной высадки началось наступление Красной армии. Советским воинам предстоял прорыв приграничного укрепленного района и разгром японской группировки.

На главном направлении удара, вдоль заболоченной долины реки Поронай, в наступление двинулась 79-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Батурова. Стремительный натиск позволил советским бойцам без серьезного сопротивления прорвать передовые позиции противника и занять высоты Лысая и Голая, служившие опорными пунктами японской обороны.

Попытка врага задержать продвижение в районе Хандаса, прикрывавшего подступы к основным позициям Котонского укрепрайона, успеха не имела. В результате обходного маневра и ночного штурма советские подразделения овладели этим опорным пунктом. Уже к вечеру 12 августа к укрепрайону подошёл 165-й стрелковый полк под командованием подполковника Нигмата Курманова.

Правее, вдоль побережья Татарского пролива, в направлении Амбецу, продвигались пограничные части и рота автоматчиков. Восточнее основных сил корпуса действовал 179-й стрелковый полк подполковника Кудрявцева. Перед ним стояла задача выйти в тыл котонскому гарнизону, преодолев труднопроходимую пойму Пороная. В условиях полного отсутствия дорог, в воде по пояс и без поддержки техники, бойцам приходилось тащить минометы на себе. Ни танков, ни артиллерии у полка не было. Японское командование считало это направление недоступным и не ожидало удара отсюда.

Авангардом выступал батальон капитана Смирных. Его бойцы стремительной атакой уничтожили гарнизон города Муйка, а затем, двигаясь южнее, в ожесточенном бою ликвидировали крупный узел сопротивления у железнодорожного моста, подавив 18 дотов. К вечеру 12 августа разведка батальона вышла на окраины Котона.

К концу 13 августа мобильные части корпуса — 214-я танковая бригада — подошли к главной полосе японской обороны. Попытка прорвать ее сходу натолкнулась на ураганный огонь, и танкисты были вынуждены прекратить атаку.

На следующий день, 14 августа, 165-й стрелковый полк удерживал занятый рубеж и вел локальные атаки. В этот день старший сержант Антон Ефимович Буюклы повторил подвиг Александра Матросова: своим телом он закрыл амбразуру вражеского дота и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В это же время 179-й полк, отбив две контратаки, занял железнодорожную станцию Котон и овладел южными скатами горы Хармитория. Трофеями стали три паровоза и двадцать пять вагонов с военным имуществом. Особую роль в этих боях сыграл батальон капитана Смирных, первым прорвавшийся к городу. Японцы предприняли против него психическую атаку с развернутым знаменем. По приказу командира советские бойцы открыли огонь лишь тогда, когда до врага оставалось пятьдесят метров, полностью уничтожив атакующую колонну. 16 августа капитан Смирных погиб от выстрела снайпера, когда его батальон овладел пятью дзотами и прорвал укрепрайон. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм капитану Леониду Смирных посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. В его честь названы населенные пункты Леонидово и Смирных.

Параллельно велась подготовка к решающему штурму. В район прорыва стянули дивизионную артиллерию и полк РГК, а также 2-ю стрелковую бригаду. Ночью 16 августа разведка 79-й дивизии установила точное расположение вражеских огневых точек. На рассвете началась артиллерийская и авиационная подготовка, но броня японских дотов выдержала огонь. Основная тяжесть штурма легла на пехоту Батурова.

По замыслу командования, удар наносился в направлении перевала Харами-тогэ, где предстояло рассечь группировку противника. В первом эшелоне наступала пехота, чья задача заключалась в уничтожении смертников-истребителей танков. Саперы проделывали проходы в минных полях и готовили путь для бронетехники, их действия поддерживала пехота первого эшелона, уничтожая смертников и блокируя огонь ДОТов. В проходы устремлялись танки и войска первого эшелона. К вечеру 16 августа главная полоса японской обороны на этом участке была прорвана.

17 августа части 179-го полка при поддержке артиллерии атаковали Котон (ныне Победино) с юга. Город пал, и подразделения Кудрявцева двинулись навстречу основным силам корпуса. Вечером они соединились с бойцами 165-го полка севернее города. Таким образом, Харамитогэский укрепрайон оказался разрезанным на две части.

Даже в окружении японцы упорно сопротивлялись, совершали вылазки и нападения смертников. Однако 18 августа командир 125-го пехотного полка Кобаяси направил парламентеров для переговоров о сдаче. Бои прекратились, хотя отдельные «кукушки» еще вели огонь. Утром 19 августа гарнизон сложил оружие, но не все подразделения подчинились приказу. Часть войск отступила к югу, куда вслед за ними выдвинулись советские полки.

К вечеру 19 августа 1945 года оборонительная линия Котона перестала существовать. Войска 56-го стрелкового корпуса вышли на оперативный простор, открыв путь к дальнейшему освобождению Южного Сахалина.

Морской десант

Одновременно с наступлением на суше готовились десантные операции по захвату ключевых портов на западном побережье Сахалина.

«В составе флотилии десантных кораблей не было, и для артиллерийской поддержки десанта могли быть использованы сторожевой корабль «Зарница», минный заградитель «Океан», три деревянных небольших американских тральщика (УВС), имеющих по одной пушке, морские охотники, на которых имелось по два орудия. Поэтому основной огневой силой могла быть только авиация. Ее использование ограничивалось погодой — в августе часты туманы. Все сухопутные войска флотилии состояли из единственного батальона морской пехоты и караульных подразделений. Батальон под командованием способного, энергичного подполковника К. П. Тахвундинова был прекрасно подготовлен, но для того, чтобы очистить западное побережье Сахалина, его сил было мало. Расходовать их следовало чрезвычайно бережно, без лишнего риска. К началу войны в зоне флотилии никаких транспортов (морфлота или рыбаков), способных перевозить артиллерию, военную технику, лошадей, не оказалось. Рассчитывать на успешные действия десанта на берегу, имея только «карманную артиллерию», нельзя. Тем более, что в течение нескольких дней наши сухопутные войска на Сахалине, встречая огромное сопротивление, еще не могли сломить главную оборонительную полосу, созданную японцами в районе Хондо-Катон. Проводя десантную операцию, нам нужно было учитывать все эти обстоятельства. Высадка десанта не самоцель, он должен помочь войскам, Где же его высадить?» - вспоминал командующий Северной Тихоокеанской флотилией вице-адмирал Владимир Андреев.

Первой целью выбрали Торо (ныне Шахтерск), высадку произвели 15 августа, противник был застигнут врасплох и поначалу оказывал слабое сопротивление, которое возрастало по мере подтягивания к Торо японских частей. К 18 августа советские войска при поддержке авиации освободили и близлежащие города (такие как Эсутору, ныне Углегорск).

Затем поступил приказ о высадке десанта в порту Маока (ныне Холмск) и овладении Сахалином к 25 августа. Утром 20 августа 1945 года в порт Маока был высажен советский морской десант, состоявший из сводного батальона морской пехоты и подразделений 113-й стрелковой бригады из Советской Гавани.

«Рано утром 20 августа корабли с десантом вышли из Советской Гавани в море. Было туманно, ветрено. Ночью шли с включенными кильватерными огнями, а из-за плохой видимости и разнородности соединения (17 боевых единиц и 5 транспортов с разным ходом) строй был нарушен. Транспорты отряда отстали. В сплошном тумане сторожевой корабль «Зарница» утром следующего дня обнаружил вход в центральную гавань, и командир высадки дал приказ начать высадку. Все катера I десантного отряда стремительно ворвались в гавань и в течение 4 минут высадили первый бросок десанта. Высадка была столь неожиданной, что японцы вначале наши корабли приняли за свои и стремились помочь швартовке», – вспоминал командующий Северной Тихоокеанской флотилией вице-адмирал Андреев.

Эффект внезапности оказался решающим: менее чем за сорок минут советские бойцы заняли прибрежные портовые сооружения. Однако вскоре сопротивление противника усилилось, и десантные подразделения второго эшелона, высаженные прямо в гавани, были вынуждены сразу вступить в бой.

Авиация не могла поддержать операцию из-за тумана, а корабельной артиллерии часто приходилось приостанавливать огонь: видимость временами снижалась до пятидесяти метров. Тем не менее к полудню порт был полностью под контролем советских войск, а к двум часам дня советские части заняли и город.

«Бой за город Маока был жарким. Из-за нелетной погоды авиация не могла поддерживать действия десанта на берегу, корабельная артиллерия часто из-за плохой видимости в тумане (50—60 метров) вынуждена была прерывать свой огонь. Противник численностью более двух батальонов, - ведя сильный артиллерийский и пулеметный огонь, поддерживаемый двумя бронепоездами, оказывал отчаянное сопротивление. В этой сложной обстановке личный состав кораблей и частей десанта, имея хорошую боевую выучку, действовал самоотверженно и смело. Корабельная артиллерия, особенно СКР «Зарница», стреляла метко. На одном из тральщиков орудийный расчет старшего краснофлотца Корокевича уничтожил три пулеметные точки японцев, чем обеспечил успешные действия группы десантников. Рота автоматчиков старшего лейтенанта Карпёнка уничтожила группу японцев, оборонявших порт, и взяла в плен 80 солдат и офицеров. Наступательный порыв десантников был очень высок. К 14 часам город Маока был взят, японцы, потеряв более тысячи убитыми и пленными, были вынуждены под натиском наших сил отступать вдоль шоссейной дороги и железнодорожного пути в глубь острова», - говорится в мемуарах вице-адмирала Андреева.

Потери японской стороны в ходе боев составили около трехсот убитых и примерно шестьсот пленных. Советский десант, по официальным данным, потерял 77 человек убитыми и ранеными. Тяжелее всего пострадало мирное население: в панике многие горожане пытались покинуть Маоку, и, по оценкам, до шестисот человек погибли.

После того как город оказался в руках советских войск, японские подразделения отступили вглубь острова по железной и шоссейной дорогам.

После штурма Маоки 20 августа 1945 года подразделения 113-й стрелковой бригады двинулись в преследование отступавших японских войск по тракту Маока – Тойохара – Отомари, ведущему к Холмскому перевалу.

Оборону на перевале сдерживали десантники под командованием майора Панасекина, к которым были приданы минометчики под руководством Войниловича и автоматчики Эксузяна. Самые ожесточенные столкновения разгорелись 22 августа. Этот день отметился подвигом младшего сержанта Ефима Чапланова: уничтожив два пулеметных расчета противника, он обеспечил продвижение советской пехоты. К вечеру, когда японские силы были окончательно разгромлены, Чапланова нашли мертвым у своего орудия. Щит его пушки насчитывал 72 пробоины. В братской могиле на Холмском перевале есть гранитные плиты с именами 24 погибших и надписью:

«Здесь захоронены воины Советской Армии, павшие в боях с милитаристской Японией на Холмском перевале с 21 по 23 августа 1945 г.».

25 августа десантники и бойцы 113-й стрелковой бригады высадились в Отомари (ныне Корсаков), японский гарнизон уже сопротивления не оказывал. К полудню боевые действия на острове закончились.

«Операции по освобождению острова Сахалин проходили быстро, несмотря на серьезное сопротивление противника. Благодаря высокому политическому подъему, боевому духу, хорошей выучке, смелым и самоотверженным действиям бойцов и офицеров для освобождения южного Сахалина потребовалось всего 15 дней», - писал вице-адмирал Владимир Андреев.

Падение японской крепости

25 августа Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск) был освобожден, а в плен взяты 18 тысяч японских солдат и офицеров. Так советская армия вернула южную часть Сахалина, которая была утрачена в результате русско-японской войны 1904-1905 годов.

Успех на Сахалине подготовил почву для Курильской десантной операции (19 августа – 1 сентября), в ходе которой советские войска очистили от японцев Курильские острова, что завершило восстановление территориального статуса, утраченного после Русско-Японской войны.

Операция по освобождению Южного Сахалина стала значимым этапом в завершающей фазе Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Скоординированные действия армии, флота и авиации, стратегические десанты, преодоление укреплений и взятие Южно-Сахалинска за 15 дней — все это подтвердило способность Красной армии решать сложнейшие боевые задачи. Память об этих событиях хранится не только в исторических документах, но и в памятниках, реконструкциях и выставках, объединяющих поколения и позволяющих не забывать цену победы.

Редакция DEITA.RU благодарит Военно-исторический музей Тихоокеанского флота за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.

