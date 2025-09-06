Почему Волга на самом деле не река

Волга — больше чем река. Это символ России, «матушка», воспетая в песнях и стихах. Но сегодня этот великий символ находится в глубоком кризисе. Ученые бьют тревогу: Волга в ее естественном, первозданном виде практически перестала существовать. Что же с ней произошло?

© РИА Новости

Чемпион по размерам и ГЭС

По всем параметрам Волга — гигант. Ее длина — 3668 км (сравните: расстояние от Москвы до Северного полюса). Ежегодный сток — 256 миллиардов кубометров воды. Это одна из крупнейших рек мира, уступающая в России лишь сибирским гигантам — Оби, Лене, Енисею и Амуру.

Но главный ее «рекорд» — антропогенный. Ни одна другая река в мире не несет на себе такого количества гидротехнических сооружений. Каскад волжских ГЭС — это настоящая лестница из электростанций.

Здесь функционируют и Саратовская, и Иваньковская, и Угличская, и Рыбинская, и Нижегородская, и Жигулевская, и Волжская, и Чебоксарская, и другие ГЭС. Строительство значительного числа ГЭС на Волге имеет свои достоинства. Например, используются природные ресурсы. Такие станции просты в запуске и не требуют большого числа сотрудников. Кроме того ГЭС имеют высокий уровень КПД (более 80 %), производят дешевую электроэнергию (в 4 раза дешевле, чем на ТЭС), облегчают орошение сельскохозяйственных угодий и судоходство.

Уже не река

Последнее обеспечивается за счет повышения уровня воды в водохранилищах, увеличивающих глубину реки. Однако именно благодаря водохранилищам Волга фактически и перестала быть рекой в привычном понимании этого слова. Авторы издания «Большая Волга» («Вокруг света») заявляют, что Волга уже давно превратилась в сеть водохранилищ. Сегодня в своем естественном русле она течет лишь на 4 отрезках: 8 километров от своего истока до Верхневолжских озер, от озера Волго до Твери, в юго-восточной части Рыбинского водохранилища и от выхода на Прикаспийскую низменность до впадения в Каспий. На всем остальном протяжении река заменена каскадом искусственных водоемов либо ее естественное русло изменено под напором плотин ГЭС.

Леонид Кудерский, автор труда «Исследования по ихтиологии, рыбному хозяйству и смежным дисциплинам», тоже утверждает, что в превращении реки в нечто иное виновато крупномасштабное строительство гидросооружений. В связи с этим Кудерского беспокоит тот факт, что в водоемах с замедленным стоком изменились условия обитания водных организмов. Благодаря данному обстоятельству произошли значительные перестройки в фауне бассейна, в том числе в видовом составе рыб. По словам ученого, изменения в рыбном населении Волжского бассейна проявились в 2 формах: во-первых, исчезали проходные и реофильные рыбы, во-вторых, появились новые виды, прежде в реке вообще не встречавшиеся.

Другие проблемы Волги

Но мало того, что Волга перестала быть рекой и превратилась в сеть водоемов с абсолютно другой фауной. Вдобавок к этому одной крупнейших рек ученые прочат смерть. Как утверждает автор книги «Социально-экономическое развитие современной России», Василий Семенов, вода, прошедшая через турбины, становится «мертвой», так как в ней погибают все микроорганизмы. Кроме того, плотины мешают развитию рыбного хозяйства, препятствуя миграции рыб. Известно, что так называемые рыбоходы дают слишком малый эффект. Множество рыб гибнет или получает травмы при прохождении через турбины электростанции.

Загрязняет воду не только погибшая рыба. Как пишут в издании «Человек и биосфера» А. Воробьев и Л. Пучков, на ряде участков загрязнение Волги нефтяными продуктами превышает норму более чем в 100 раз. Вообще, загрязнение бассейна реки специалисты связывают именно с высокой концентрацией промышленных предприятий, транспортных зон и сельскохозяйственных объектов. В результате антропогенная нагрузка в этом бассейне в 8 раз превышает среднюю по России. И это при том, что треть водозабора страны приходится именно на Волгу. Тем не менее взамен она получает 39% общего объема загрязненных сточных вод. Вот почему Волга может безвозвратно исчезнуть не только как река, но и как функционирующая экосистема.