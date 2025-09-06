Ради чего Мазепа предал Петра I на самом деле

Иван Мазепа, гетман Войска Запорожского, — одна из самых противоречивых и трагических фигур в истории. Для одних он — национальный герой, боровшийся за волю Украины. Для других — вероломный изменник, предавший своего царя и союзника. Где же проходит грань между предательством и борьбой за независимость?

Верный соратник

Поначалу отношения между молодым царем Петром и опытным гетманом складывались идеально. Мазепа, объединивший под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, стал одним из самых доверенных лиц монарха.

Он подавил антироссийское восстание Петрика, участвовал в Азовских походах и давал Петру стратегические советы по польским делам. В 1700 году царь лично наградил гетмана первым в истории орденом Андрея Первозванного — высшей наградой Российской империи. Казалось, ничто не предвещало бури.

Точка разрыва

Перелом наступил в 1707 году. Северная война шла тяжело. После поражения союзника, короля Августа II, Россия осталась в одиночестве против могущественной Швеции.

Мазепа же рассчитывал отдаться под власть нового польского монарха, который, как он надеялся, предоставит Малороссии достаточную самостоятельность. 16 сентября 1707 года Лещинский прислал гетману письмо, в котором просил, чтобы тот «намеренное дело начинал», когда шведское войско приблизится к границам Украины.

Гетман обещал предоставить шведам зимние квартиры и провиант, а также склонить на сторону шведского короля запорожских и донских казаков и калмыцкого хана Аюку.

Получив осенью 1708 года от Петра приглашение присоединиться к русским войскам под Стародубом, гетман не спешил туда отправляться, сославшись на свои недуги и смуты, связанные с продвижением шведов на юг. Когда в конце октября ближайший сподвижник Петра князь Александр Меншиков решил навестить «болящего», тот, захватив с собой гетманскую казну и полторы тысячи казаков, бежал в стан Карла XII, расположившийся в Горках, на юго-востоке от Новгорода-Северского.

Позднее к шведам присоединилась часть запорожского войска во главе с кошевым атаманом Константином Гордиенко. Всего в шведском лагере собралось около 10 000 казаков.

Месть Петра за измену была страшной. 11 мая 1709 года русские войска взяли Сечь и разрушили ее до основания. Многие были убиты и казнены. Несколько человек повесили на плотах, а плоты пустили по Днепру в назидание другим потенциальным предателям.

Бесславный конец

Увы, Мазепа просчитался, сделав ставку на шведского монарха. Его резиденцию - крепость Батурин, где он подготовил все для зимовки шведов, взяло русское войско под предводительством Меншикова. Хотя у шведов были определенные военные успехи, им приходилось нелегко, в том числе и из-за сопротивления партизан.

12 ноября 1708 года в Троицком соборе города Глухова в присутствии Петра I Мазепу и его сторонников предали анафеме. В тот же день была устроена символическая казнь со сжиганием чучела гетмана. Его официально лишили всех ранее пожалованных наград и грамот. Новым гетманом Украины стал Иван Скоропадский.

27 июня (8 июля) 1709 года русская армия разгромила войска шведов под Полтавой. Мазепа вместе с Карлом XII бежал на юг к Днепру. Оттуда он переправился в Бендеры. Османская империя наотрез отказалась выдать беглеца русским властям.

22 сентября Мазепа скончался. Тело его по распоряжению племянника перевезли в Галац и там устроили пышное погребение в церкви Святого Георгия.

Являлся ли Мазепа истинным защитником интересов Украины? Вряд ли. Скорее, он пёкся исключительно о собственных интересах и стремился служить тому хозяину, который предложит более выгодные условия, даст ему больше власти. Предательство – это всегда предательство, по каким бы мотивам оно ни совершалось.