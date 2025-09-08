Бездомный пес покорил Эльбрус

Хвостик забрался на гору с группой альпинистов. Гид по фрирайду и скитуру Станислав рассказал, что бездомный пёс покорил вершину Эльбруса.

Животное присоединилось к туристам у приюта, расположенного недалеко от подножия горы. Хвостик выдвинулся в путь вместе со спортсменами в 21:00 и достиг вершины в 09:30. Станислав отметил, что на высочайшей горе России пёс чувствовал себя хорошо.