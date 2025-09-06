Сегодня фраза о «древних украх, выкопавших Черное море», стала популярным интернет-мемом, высмеивающим псевдоисторические теории. Но за этим абсурдом скрывается реальный исторический факт: народ с названием «укры» или «украны» действительно существовал. Просто к современной Украине он не имеет никакого отношения.

Свидетельства летописцев

Упоминания об этом народе сохранились в авторитетных средневековых хрониках. Мавро Орбини, хорватский историк и аббат, в своем труде «Славянское царство» (1601 год) упоминает «укров» или «ункран» в одном ряду с русами, готами и другими народами Восточной Европы. Будучи высокообразованным монахом, он имел доступ к закрытым архивам и ссылался на более древние, не дошедшие до нас источники, например, на «Московские анналы» 1227 года. Видукинд Корвейский, немецкий летописец X века, в своих «Корвейских анналах» также описывает этот народ. Епископ Бранденбурга в 948 году упоминает «укранов», что подтверждает: это не вымысел одного автора, а признанный исторический факт.

Кем были укры

Укране - по свидетельствам указанных историков - были одним из племен крупного западнославянского образования велетов, которые позднее стали называться лютичами. Последние представляли собой целый союз племен славян и были коренным населением северных областей современной Германии и Польши.

Укры проживали на побережье Балтийского моря, Щецинской лагуны и реки Укер (современное название – Иккер). Основная часть укранского населения селилась на выгодных в транспортном отношении землях между реками Зале и Эльба. Само слово «укры» происходит от балто-славянской лексемы vikru, что означает «быстрый», «шустрый».

Где сейчас могут жить их потомки

В X веке это племя потеряло свою независимость в результате захвата земель немецкими феодалами. Особенно отличились в этом два германских феодала: саксонский маркграф Геро I и зять императора Священной Римской империи Конрад I. В 929 году они захватили укранские земли и присоединили их к Северной марке (маркграфству) Священной Римской империи.

Спустя два века периодически бунтовавшие укры были окончательно присоединены к так называемой Передней Померании, которую жестко контролировали немецкие феодалы. Больше за свою независимость этот народ не боролся. Укры полностью ассимилировались с местным населением, переняли его язык и традиции.

Своя культура ими была утрачена. Потомки древних укров сейчас живут на северо-востоке Германии и частично - на северо-западе Польши. К украинцам они никакого отношения не имеют.