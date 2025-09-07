Зачем в русских деревнях гостям предлагали интим с женщинами семьи

История русского гостеприимства известна своими хлебосольством и радушием. Однако у этого явления существовала и другая, скрытая сторона, о которой не пишут в учебниках. Речь идет о так называемом «гостеприимном гетеризме» — древнем обычае, согласно которому хозяин предлагал гостю не только кров и пищу, но и интимную близость с женщинами своей семьи.

Истоки традиции

Корни этого противоречивого обряда, как полагают некоторые историки, уходят в глубокую древность. Греческий историк V века Приск Панийский в своей «Византийской истории» описывал, как во время визита в скифское поселение местная правительница одарила его не только яствами, но и «несколькими красавицами для развлечения». Французский этнограф Арнольд ван Геннеп сравнивал такой жест с ритуалом разделения трапезы — он создавал особую, прочную связь между гостем и хозяином.

На русские земли эта практика, вероятно, пришла через контакты с кочевыми культурами. Исследователи Д. Раевский и В. Петрухин отмечают, что авары, зимовавшие в славянских селениях, открыто брали в наложниц жен и дочерей местных жителей.

Странник как священная персона

Как писал Николай Карамзин в «Истории государства Российского», на Руси странник считался «священной личностью». Его полагалось встретить с радушием, накормить и защитить. Существовала даже традиция уходить из дома, оставляя дверь открытой, а стол — накрытым, чтобы любой путник мог найти приют и пищу.

А уже историк В. Безгин в своей монографии «Русская деревня конца XIX – начала XX века: грани крестьянской девиантности» рассказывает о такой стороне русского хлебосольства, как гостеприимный гетеризм.

Отмечая, его локальный характер он опирается на исследования С. Шашкова, писавшего, что в северных областях России хозяин, сдавая внаймы жилище, «предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату».

Аналогичный обычай практиковался в некоторых селениях Болховского уезда (Орловская область), где приезжим купцам, старостам, судьям и иным должностным лицам мужики предлагали скрасить досуг интимными встречами с собственными жёнами и даже невестками, чьи мужья были в отъезде. Зачастую за эту услугу гости расплачивались деньгами, которые главы семей тратили на семейные нужды.

Меркантильностью и свободонравием отличались представители сильного пола деревенек Мешково и Коневка, добровольно отправлявшие своих супруг на любовные утехи к богатым соседям или приказчику, чтобы те своим телом заработали немного деньжат или хотя бы принесли с собой хлеб да табак.

Дипломат из Швеции Петрей, странствуя по России XVII века в своих путевых заметках отмечал, что некоторые обнищавшие представители знати и горожане, когда у них заканчивались средства к существованию, «бродят по всем закоулкам и смотрят, не найдется ли каких-нибудь богатых молодчиков и, предлагая им для блуда своих жен, берут с них по 2—3 талера, смотря по красоте и миловидности жены. Муж все время ходит за дверью и сторожит, чтобы никто не помешал им».

В это же время с обличительным словом к служивым обращался патриарх Филарет, призывавший их отказаться от практики закладывать своих жён товарищам, которые вместо взимания процентов могли воспользоваться интимными услугами своих заложниц.

А прозаик Александр Радищев в прославленном творении «Путешествие из Петербурга в Москву» описывал случай, когда странник, договорившись о постое, вечером отправлялся в баню, где его уже поджидала хозяйка или её дочь, а иногда её соседка или свойственница, которые «... совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время».