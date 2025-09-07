Начинающих музыкантов задавил пикап перед их первым концертом в Бразилии

В Бразилии начинающих музыкантов задавил пикап прямо перед их первым концертом. Об этом пишет Need To Know. По данным издания, пикап сбил мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Братьям выжить не удалось, а их отца госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновник аварии скрылся с места ДТП. Разъяренные жители нашли его и подожгли машину. Отмечается, что братья прославились благодаря песням в стиле арроша. За неделю на их канал подписались 200 тыс. человек. До этого в Бурятии ребенку часть ноги оторвало трактором. Конечность попала в механизм транспорта, из-за чего произошла травматическая ампутация стопы. Врачам удалось сохранить пострадавшему ногу.

