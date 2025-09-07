Золотая крыша в Инсбруке: какие легенды вокруг нее ходят

В центре Инсбрука возвышается Золотая крыша — балкон XV века с позолоченными плитками, построенный при императоре Максимилиане I. Фасад со скандалом: почему Золотая крыша Инсбрука шокирует даже сегодня - подробнее об этом можно узнать на сайте Туристас.

Здесь сохранилась загадочная надпись «Я свет мира» и фигурки с юмористическими деталями, оставленные мастерами. Легенды связывают постройку с герцогом Фридрихом IV, но историки относят её к эпохе Максимилиана.

Сегодня Золотая крыша — музей и площадка для турнира Golden Roof Challenge, а жители шутят, что ночью здесь можно встретить призрак императора.