В квартиру пенсионерки заползла змея

В Москве на балкон квартиры пенсионерки проникла змея и напугала женщину. Об инциденте сообщает Baza в Telegram-канале.

По сведениям журналистов, рептилия заползла к 65-летней горожанке на балкон. Она заметила змею, когда вышла посмотреть на лунное затмение. Обнаружив непрошеную гостью, пенсионерка убежала с балкона и закрылась в комнате. Уже оттуда она вызвала спасателей МЧС. В состоянии испуга она не изолировала пресмыкающееся на балконе.

Предыдущая встреча со змеей состоялась на юго-западе столицы, жильцы наткнулись на нее в подъезде дома. Несмотря на первоначальные заявления соседей, рептилия оказалась довольно маленькой. Поймать змею не удалось. По одной из версий, пресмыкающееся сбежало из квартиры.

Ранее ядовитую змею нашел в своей квартире житель Владимира. Первым рептилию обнаружил кот. Горожанин смог самостоятельно выбросить змею из квартиры в подъезд. Уже на лестничной площадке животное вылавливали спасатели. Как выяснилось, это была гадюка. Змею удалось поймать — ее выпустили на волю за городом.