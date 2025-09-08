Какие слова-паразиты употребляют только коренные москвичи

В каждом регионе Россииесть свои уникальные словечки, особенности произношения и, конечно, свои «слова-сорняки». По ним, как по отпечаткам пальцев, можно узнать выходца из того или иного города. Сегодня мы с помощью лингвистов разберемся, какие речевые привычки выдают в человеке коренного москвича.

© Соцсети

Столичный диалект

Как отмечает доктор филологических наук Анастасия Войтенко в своем исследовании «Московская диалектная лексика в ареальном аспекте», у исконного московского говора есть несколько ярких черт:

Аканье: Классическое произношение безударного «о» как «а» (сталица, варона).

Растягивание ударных гласных: Особенная певучесть и неторопливость («с утра-а-а праснуу-у-улась»).

Московное «ш»: Произношение «ч» как «ш» в словах «канешно», «булашная».

Смягчение согласных: Например, «читьверьг», «вверьх».

Звук «ы» после «к»: «громкый», «легкый», «масковскый».

Правда, лингвисты единодушны: эталонный «старомосковский» говор сегодня — большая редкость. Он сохранился разве что в речи пожилых актеров МХАТа и Малого театра, хранящих традиции века прошлого. Современная столичная речь — это сплав, на который сильно повлияли массовая культура и многочисленные переезжие. Хотя многие из них, желая быстрее ассимилироваться, перенимают у москвичей знаменитое «аканье».

Паразиты в филологии

Если вы попросите профессионального лингвиста рассказать о паразитах, то рискуете нарваться на целую лекцию. Это действительно очень интересная тема для специалистов.

Слово-паразит (слово-сорняк) в речи человека вычислить просто. Оно не имеет никакой информационной ценности, его можно исключить из сказанного без смысловой потери. Часто люди прикрывают такими словами неловкие паузы или придают своей речи экспрессивный оттенок.

Примеры языковых паразитов: «е-мое», «в натуре», «это самое», «ешкин кот», «значит», «понимаешь», «как-то так», «пипец», «ну вот», «без проблем», «итак», «лады», «типа того». Знаменитое слово «однозначно», часто употребляемое известным политиком Владимиром Жириновским, большинство лингвистов тоже относят к паразитам. Как и ставшее мемом «да ладно» в исполнении телеведущей Тины Канделаки.

Сорняки возникают в речи:

по причине скудости словарного запаса;

из-за волнения или неспособности точно выразить свою мысль,

когда нужно подумать над ответом хотя бы несколько секунд;

в результате пережитой психологической травмы человек может буквально «зациклиться» на каком-нибудь слове.

Ненормативная лексика наряду с частицами и местоимениями – основная база для возникновения паразитов в русском языке. Но сорняками становятся лишь те слова, которые употребляются слишком часто и совсем не к месту, что буквально режет уши. Порой люди используют тех или иных речевых паразитов, потому что они считаются модными, а человек, произносящий их, кажется крутым в своей тусовке (прикол, крутяк, вот ржач, прикинь, супер, класс и т. п.).

В речи москвича

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина в интервью изданию «Московские новости» отметила, что слова-паразиты все-таки нужны, поскольку идеальная речь не воспринимается людьми. Дело в том, что сорняки показывают эмоциональное отношение человека к той информации, которую он доносит до слушателей. Если говорить о жителях столицы, то в их речи, по мнению филологов, часто встречаются следующие паразиты.

Как бы

По мнению лингвиста Ирины Левонтиной, часто встречающееся в речи москвичей «как бы» стало словом-паразитом в 1970—1980-е. Злоупотреблять им начали столичные интеллигенты, поклонники великого писателя Ф. М. Достоевского. В его творчестве зыбкость и эфемерность реальности подчеркивается частым использованием лексической формы «как бы».

Противопоставляя себя коммунистической идеологии, не терпящей сомнений, интеллигентные москвичи подчеркивали свое отличие от ханжеского, агрессивного большинства, говоря «как бы». Люди так выражали неуверенность в сказанном, предоставляя собеседникам возможность высказать личную точку зрения, а не согласиться с предыдущим оратором.

После начала перестройки это слово-паразит подхватили представители всех слоев общества, оно потеряло свою элитарность, но не лишилось значения. Его произносят, выражая неуверенность в чем-то. (Я как бы справляюсь с детьми. Мой муж как бы ученый. Мы как бы живем у метро.)

Да

Многие филологи и просто внимательные люди заметили, что в последнее время среди москвичей, в том числе и представителей столичных СМИ, резко начало набирать популярность слово «да». Причем, некоторые журналисты его так часто употребляют, что из обычного утверждения оно превратилось в настоящего паразита.

Например, муниципальный чиновник в телевизионном интервью может услышать вопросы:

– Отопление в домах москвичей включат по графику, да?

– Горожанам, которые имеют долги перед энергетиками, придется заплатить. Да?

А сам представитель мэрии, скорее всего, скажет:

– У жильцов не будет проблем с горячей водой, да.

Частое использование этого слова, как и в случае с «как бы», свидетельствует о неуверенности говорящего. Человек словно ждет подтверждения сказанному от собеседников.

Короче (кАрочь, если учесть московский говор)

Это слово-паразит вошло в лексикон москвичей из военной среды. Так прапорщики и старшины учили новобранцев изъясняться более четко, описывать сложившуюся ситуацию без длительных предисловий. В армии, действительно, ни у кого нет времени слушать развернутые рассказы, служба не ждет.

Спешащие по своим делам москвичи тоже считают, что краткость – сестра таланта. Однако если гражданское лицо привлекло ваше внимание, произнеся «короче», то вас ожидает, скорее всего, долгий рассказ. И чем чаще ваш собеседник употребляет в своей речи это слово, тем дольше вам придется его слушать.

Так сказать

Вводное словосочетание, которое используется для смягчения произнесенной формулировки, если человек хочет снизить резкость информации, указать на ее возможную неточность.

Примеры. «Тридцать пять лет – возраст, так сказать, критический». «Он не в своем уме, так сказать, жалок и растерян».

Во-о-от

Одно из наиболее часто встречающихся в русском языке слов-паразитов. Им просто маскируют паузы в речи, когда не знают, что еще сказать. Москвича в данном случае выдаст его произношение, а именно: он растягивает гласные.

На самом деле

Далеко не все столичные жители – неуверенные в себе рафинированные интеллигенты, сомневающиеся в сказанном и старающиеся смягчить жесткие заявления. Среди жителей столицы много людей дела, которые способны буквально горы свернуть на пути к поставленной цели. Их выдает речевой паразит «на самом деле».

Специалисты-филологи отмечают, что данное устойчивое выражение стало популярным в 60-е годы ХХ века, когда на социальную арену вышло поколение энтузиастов. Они занимались творчеством, увлекались альпинизмом, продвигали науку, проявляли свою активность всеми возможными способами.

Правда, человека, часто говорящего «на самом деле», окружающие могут упрекнуть в излишней прямолинейности. Но таковы многие москвичи.

Да ладно

Сомнение с ноткой иронии, легкое недоверие к собеседнику, шутливое отношение к жизни демонстрирует легкомысленное «да ладно». Оно популярно среди жителей столицы, уставших от помпезности и чрезмерной статусности жизни в Златоглавой.