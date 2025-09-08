Какой казак имел право отрастить длинные усы

Одной из самых ярких черт казаков всегда были их длинные усы, являвшиеся неотъемлемой частью принадлежности к воинскому сословию. Однако отрастить такие усы и с гордостью их носить мог далеко не каждый.

Символ казачьей идентичности

Согласно исследованиям кандидата филологических наук, доцента Е.М. Белецкой, специализирующейся на истории казачества в России, усы, наряду с оселедцем (прядью волос на выбритой голове), были важным элементом внешнего облика казака. Эти отличительные атрибуты, имеющие славяно-тюркские корни, подчеркивали принадлежность к особому воинскому сословию. Длинные усы и оселедец были схожи с описаниями внешнего вида русов, представленными византийскими авторами. Например, князь Святослав Игоревич, как известно, носил длинные усы, что также символизировало его воинский дух.

Усы же у казаков были не просто элементом внешнего вида, а настоящим символом силы и мужества. Недаром в народе считалось, что настоящий казак – это «усатый» казак. Даже в пословицах и поговорках подчеркивалась эта связь. «Усом не дрогнул», — говорили казаки, когда хотели подчеркнуть храбрость кого-то из собратьев.

Кто мог отращивать усы

Право носить длинные усы было привилегией служилых казаков. Молодые, еще не поступившие на службу, не имели права ни на растительность на лице, ни на ношение оселедца. Это объяснялось тем, что усы и оселедец являлись своеобразными знаками зрелости и опыта. Поэтому только после начала службы казак мог начинать отращивать усы, что становилось своеобразным ритуалом взросления и признания его в рядах братства.

Служилые казаки тщательно ухаживали за своими усами. Как отмечал историк Дмитрий Яворницкий, их расчесывали специальным гребнем, чернили и натирали воском или маслом, чтобы они выглядели ухоженными и эффектными. Длинные усы могли опускаться так низко, что их приходилось убирать за уши, как и оселедец. Иногда они были настолько длинными, что свисали ниже уровня ушей даже после того, как их аккуратно заправляли.

Почему усы были так важны

Усы служили своеобразным маркером, который говорил о том, что их обладатель – настоящий воин, готовый к подвигам и защите своей земли. Более того, они, как и оселедец, были частью коллективной идентичности казаков, объединявшей их в единое сообщество и позволявшей отличать своих от чужих.

Интересно, что даже в эпоху Петра I, когда в России активно проводилась европеизация, казакам разрешили оставить свои традиционные усы и оселедцы, в то время как остальным сословиям предписывалось брить бороды и следовать европейской моде.

Усы как знак протеста

Лев Бердников в своей книге «Русский Галантный век в лицах и сюжетах» отмечает, что усы, бороды и длинные волосы в Петровскую эпоху стали символом протеста против навязываемых реформ. Казаки, как свободолюбивый народ, отстаивали свои традиции, и их усы стали одним из ярких символов независимости и сопротивления внешнему давлению.