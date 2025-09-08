Священная гора: что обнаружили в одном из самых загадочных мест России

Где-то в глухих, почти недоступных уголках Хабаровского края, куда можно добраться только на вертолете или по зимнику, лежит одно из самых загадочных мест России — горный массив Кондёр. Это не просто гора. Это идеальное каменное кольцо диаметром 8 км, гигантская природная крепость, вздымающаяся на высоту до 1387 метров. И это место — одно из крупнейших в мире месторождений платины, что делает его объектом государственной важности и почти мифическим Эльдорадо современности.

© Соцсети

Священная гора

С высоты птичьего полета Кондёр поражает воображение своей почти идеальной круглой формой, лишь на севере разорванной руслом одноименной реки. Такая геометрия не могла не породить множество легенд. Местные народы — эвенки и якуты — испокон веков почитали эту гору под именем Ургула, считая ее священной. Здесь проводили обряды шаманы, веря в ее особую силу. Первая мысль у многих — гигантский астероид. Лишь упавшее из космоса тело могло, по мнению некоторых, оставить такой идеальный след. По другой мифологической версии, Кондёр — это древний подземный комплекс, где трудились великаны или боги, добывая платину и складывая пустую породу кольцом вокруг месторождения. Самая логичная, на первый взгляд, версия о вулкане не находит подтверждения у геологов. Здесь нет ни лавовых потоков, ни вулканического пепла.

Геологическое кольцо

Согласно выкладкам геологов, лишенный растительности кольцеобразный скальный массив Кондёр стал украшением планеты после проявления магматической интрузии. Этот процесс, происходящий в недрах Земли, характеризуется выходом на её верхние слои расплавленных масс из нижних пластов.

Данное горообразование, развивавшееся на протяжении 63 тысяч лет, началось с того, что на глубине примерно 30 километров горячий мантийный поток прогрел земную кору и сформировал очаг плавления. В этом «котле» благополучно переплавлялись и смешивались породы земной коры и принесённые мантийным плюмом металлы, в том числе платина и хром.

Однако в какой-то момент, возможно из-за активизации зоны разлома, была нарушена стабильность глубинного очага и обогащенная летучими элементами магма стала подниматься вверх, пробивая кору и отчасти прожигая её.

Но поскольку горячие массы не обладали сверхмощной силой, им так и не удалось прорвать земную поверхность . Замерев на небольшой глубине, они превратились в интрузивное тело, над которым в виде купола вздыбились глинистые сланцы.

С течением времени эрозия разрушила верхнюю составляющую купола, обнажив практически идеальное в очертании кольцо горного массива Кондёр, имеющего зонально-концентрическое строение.

Платиновое месторождение

Этот удивительный природный объект всегда привлекал внимание геологов, которые, собственно говоря, и дали ему название Кондёр. Оно обозначает наваристый походный суп, в который принято было класть как можно больше ингредиентов: картофель, горох, вермишель, рис, мясо. Такое наименование, вероятно, родилось из-за того, что в ходе нескольких экспедиций, первая из которых была организована в 30-х годах XX века, учёным удалось выяснить, что данный хребет привлекателен не только внешне, но и внутренне, поскольку в его недрах таились залежи самых разных драгоценных металлов и полезных ископаемых.

В 1970-х годах геологами объединения «Дальгеология» были выяснены истинные масштабы богатств Кондёра, которое оказалось одним из крупнейших в мире месторождением платины.

С этого момента начались разведывательные работы на хребте, которые с 1984 года перешли в активную фазу добычи. Право на разработку россыпного месторождения получила артель старателей «Амур», которая занимается этим до сих пор.

За десятилетия энергичной антропогенной деятельности в жерле массива Кондёр образовалась похожая на древнегреческий амфитеатр крутая карстовая воронка глубиной 310 метров и диаметром 1200 метров. Из этой природной кладовой рабочими были извлечены не только самородки платины, но и ряд иных платиноидов, нефелин, золото, голубой кальцит, чёрный гранат, монтичеллит и даже эндемичный минерал кондерит.

Многие из вынутых на кольцеобразном хребте самородков платины представляли собой прекрасно оформившиеся кристаллы и их сростки, нередко одетые в «золотую рубашку».

На первом этапе, длившемся до 1990 года, старатели вели работы внутри горного массива, где были обнаружены 20 наиболее крупных самородков платины, чей вес превышал 1 кг. К слову самый большой добытый здесь «слиток» драгоценного металла весил 3521,7 грамма.

Всего с 1984 по 2013 год из его недр было добыто свыше 90 тонн металла и ещё около 50 тонн находятся в целиковой части и в отходах производства.

В 2000-х годах стартовал второй этап разработок, затронувший среднюю часть месторождения Кондёр, в песках которой обнаруживался преимущественно мелкий металл.

Третья фаза добычи полезных ископаемых затронет нижнюю часть хребта Кондёр, где протекает одноимённая река.