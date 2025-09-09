Зачем литератор Карамзин переписал историю России

Труд Николая Карамзина — больше чем книга. Это фундамент национального самосознания, первый бестселлер, который читала вся просвещенная Россия, и одновременно — источник исторических мифов, многие из которых живы до сих пор. Как же создавалась главная летопись страны и какие ошибки в ней заложил автор?

Политический заказ

В 1803 году император Александр I пригласил известного литератора Николая Карамзина ко двору и поручил ему написать историю России. Император лично финансировал проект, предоставив историку щедрое жалованье, чин и доступ к закрытым архивам.

Результат превзошел все ожидания. Первые восемь томов «Истории», вышедшие в 1818 году, были раскуплены за месяц. Карамзин создал не просто сухой научный труд, а захватывающую эпопею. Его язык был так ярок и образен, что читатели впервые увидели князей и царей не как абстрактные фигуры, а как живых людей со страстями и характерами.

Но именно эта «литературщина» и вызвала шквал критики. Современники упрекали Карамзина в том, что он подменил историю романом, а жизнь народа свел к биографиям правителей. Пушкин едко высмеивал его в эпиграммах, намекая на заказной характер труда.

Историческое мировоззрение Карамзина

Карамзин был убежденным монархистом. По всей видимости, именно это особенно импонировало Александру I. Известно, что в начале 1803 года император пригласил Карамзина во дворец на беседу, после которой историк остался жить при дворе и анонсировал написание «Истории государства Российского». Ему было положено солидное обеспечение, предложен чин и допуск к архивам.

Помимо основной работы над «Историей», Карамзин писал статьи, в которых проповедовал самодержавие как «необходимость и благо для России». Поэтому события в его труде представлены именно с точки зрения первостепенного влияния монархии на судьбу всего народа. В неспокойные первые десятилетия XIX века «просвещённому самодержцу» Александру I крайне важно было укрепить свои властные позиции, и помощь Карамзина в этом вопросе пришлась очень кстати.

Кроме того, Карамзин был скорее европейцем, чем русским. В жизни, мировоззрении, вкусовых пристрастиях и в быту он ориентировался на европейские ценности, позже это стали называть западничеством.

Французская писательница мадам де Сталь встретилась с Карамзиным в 1812 году и так написала о нем: «Сухой француз – вот и всё». В «Истории» это прослеживается очень четко: карамзинская Древняя Русь существует не сама по себе, а на окраине Европы и всегда к ней стремится.

Также Карамзин был известным членом Российской масонской ложи, отсюда его идеи о сверхсильных личностях и тайных знаниях, которые помогают удерживать власть над миром. В «Истории» правители прошлого часто показаны именно как сверхлюди с предопределенной судьбой.

Ошибка №1: Древняя Русь

В то время единственными источниками информации для Карамзина были летописи, а было их не очень-то много. Поэтому правильно будет сказать, что почерпнутые в них сведения Карамзин домысливал сам. Так, Древняя Русь Карамзина – это дремучие славянские племена, дикие и необразованные варвары, которых обратили к свету продвинутые западные соседи.

Теперь историю изучают на основе археологических раскопок, генетических и радиоуглеродных анализов. И уже точно можно сказать, что славяне задолго до крещения Руси были одним из прогрессивных народов мира. Именно на Руси появились первые колесницы, кузницы, выведены лошади и приручены птицы. Предполагается и существование докириллической письменности, но подтверждающих артефактов пока не найдено.

Ошибка №2: Рюрик и норманнская теория

По мнению Карамзина, дикие славяне, отчаявшись отражать набеги неприятелей, пригласили грозного варяга Рюрика править ими как единым народом. Так, считает Карамзин, и появилось русское государство.

Современные историки полагают, что государственный строй существовал намного раньше, а Рюрик был приглашен как выдающийся полководец для обороны границ. Кроме того, учёные склоняются к мнению, что варяги как таковые были либо славянами, либо метисами славян и кельтов.

Ошибка №3: татарское иго и хазарский каганат

Слово «иго» придумал сам Карамзин. О татарах в «Истории» упоминается немного, азиатских завоевателей историк предпочитал называть просто монголами. В его произведении они предстают как кровожадная масса неуправляемых кочевников и дикарей. Никаких достоверных сведений о лидерах, торговых и дипломатических контактах русских с кочевниками он не приводит.

На самом деле, конечно, за трехсотлетнее проживание бок о бок граница «захватчик – жертва» между русскими и тюрками существенно стерлась. Налаживались и общий быт, и бизнес, и добрососедские отношения. Но об этом в «Истории» нет ни слова, хотя сейчас остатки кочевых племен ассимилировались в современную Россию. Особенно историки Татарстана часто критикуют Карамзина за невнимание к роли их этноса в формировании средневековой Руси.

Жестокими животными в «Истории» показаны и хазары – предки европейских евреев-ашкенази. Сейчас уже известно, что хазарский каганат был высококультурным сообществом.

И современники Карамзина, и нынешние учёные сходятся во мнении, что к оценке деятельности Ивана Грозного Карамзин подошёл очень предвзято и необъективно. В его сочинении Иван IV – это царь-садист, для которого казни, пытки и локальные холокосты были чуть ли не развлечением. Сейчас к Грозному иное отношение. Несмотря на его жесткость, именно при Грозном Россия стала полноценным, крепким экспансивным государством.

Что касается Годунова, то с легкой руки Карамзина царя Бориса теперь все считают убийцей царевича Дмитрия. А между тем доказано, что царевич погиб в результате несчастного случая. Конечно, такое пренебрежение историческими фактами и свидетельствами очевидцев непростительно для историка и свойственно, скорее, романисту.